Gemma Galgani è sicuramente uno dei personaggi più famosi di Uomini e Donne. Protagonista indiscussa del trono over, la dama torinese è in cerca di un amore da 10 anni e in questi anni ha frequentato diversi uomini del parterre. La storia più importante è quella con Giorgio Manetti, il gabbiano, l’unico forse a far perdere la testa alla Galgani. Dopo Manetti è stata la volta di Marco Firpo, ma anche in questo caso la storia non è andata come sperava.

Il 2020 si è aperto con l'addio a Juan Luis, cavaliere di origine argentina che ha lasciato lo studio di Uomini e Donne dopo la strigliata di Maria De Filippi. Secondo diverse segnalazioni Juan avrebbe deciso di andare a corteggiare Gemma solo per diventare famoso, senza aver nessun interesse a conoscerla davvero.

















Da due settimane Gemma Galgani sta conoscendo Emanuele, il cavaliere personal trainer, ed istruttore di arti marziali, con il passato da ballerino e fotomodello. La dama sembra essere rimasta particolarmente colpita dal cavaliere tanto da voler approfondire la sua conoscenza. E proprio nella puntata andata in onda martedì 3 febbraio i due sono stati i protagonisti grazie a un ballo super scatenato che ha fatto impazzire il pubblico in studio e a casa.















“Volevo dire che siamo due persone molto attive, – ha spiegato Emanuele mettendo in imbarazzo la dama – era un discorso di attività in generale e di benessere psicofisico. Ho aggiunto che sono molto attivo ma non pensavo che lei si offendesse. Poi noi abbiamo un’età biologica diversa da quella anagrafica, la vedremo con gli esami del sangue e la TAC”. Gemma si imbarazza, ma ride sotto ai baffi, mentre Tina, come al suo solito, la punzecchia.

"Strano Gemma, forse ti è calato il desiderio in questi anni. Dici che devo smetterla perché hai avuto solo tre fidanzati? Uhm siii", dice l'opinionista prima di rientrare in studio con la cartina dell'Italia su cui sono piazzate le foto di tutti i corteggiatori di Gemma.









Poi si passa al regalo, Emanuele ha voluto omaggiare la dama di un paio di orecchini e proprio in questa occasione Gemma ha rivelato perché ne porta sempre uno. “Non è un vezzo mio personale – ha spiegato la Galgani dopo aver parlato con Emanuele – ma è per evitare rumori e tentennamenti vari del microfono”. Insomma, nessun vezzo, Gemma usa un solo orecchino solo per un problema tecnico.

