GF Vip, per Fernanda Lessa si mette male. Salta fuori il video che la incastra

Il daytime di oggi, martedì 4 febbraio, del ‘Grande Fratello Vip’ ha permesso di farci vedere cose decisamente interessanti. La concorrente Fernanda Lessa è stata praticamente inchiodata per via della vicenda riguardante il presunto complotto, perpetrato da Adriana Volpe nei confronti della gieffina Rita Rusic. La produttrice cinematografica è ritornata infatti nella serata di ieri nella Casa più spiata d’Italia e sono volate parole grosse tra di loro.

La Rusic ha detto ancora una volta che Fernanda le aveva riferito di questo complotto della Volpe, la quale aveva come scopo finale la sua eliminazione dal reality show. La Lessa si è voluta tirar fuori da questa ingarbugliata situazione, ma nel daytime odierno sono state mandate in onda alcune immagini che confermerebbero la tesi di Rita. Nello specifico non ha utilizzato il termine complotto, ma il concetto espresso è stato praticamente quello. (Continua dopo la foto)

















Dopo che Fernanda ha detto di non aver mai proferito simili parole, gli autori del ‘GF Vip’ hanno trasmesso il momento nel quale invece si sentono termini simili. La Lessa ha infatti affermato: “Mi dispiace che stai in nomination. Ma hai visto che si sono messe d’accordo per nominarti?”. Non è da escludere che questo filmato sia mandato in onda nella prossima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini. (Continua dopo la foto)























Intanto, Licia Nunez ha dei dubbi molto forti: “Pensavo a Fernanda. Sì, no, non lo so. Vorrei semplicemente capire qual è la verità. Perché comunque un’amica è andata via. Ci sono secondo me delle cose non dette, per paura? Per ipocrisia?”. E successivamente ci si è soffermati su Barbara Alberti. La scrittrice non ha infatti dato vita a molti giri di parole ed ha deciso di attaccare Adriana Volpe nel confessionale, dopo la puntata di ieri sera. (Continua dopo la foto)

La Alberti ha dichiarato in merito: “Lei è il tipo di persona con cui non vorrei mai avere a che fare. E poi non vorrei mai più sentire la sua voce. Ha ragione Rita. Mi rattrista. Perché devo vivere in una corte medievale, piena di intrighi?”. Vedremo quindi cosa accadrà nei prossimi giorni, ma una cosa è certa: con questo montaggio del ‘Grande Fratello Vip’ Fernanda Lessa avrà moltissime difficoltà a difendersi. Staremo a vedere quale sarà la sua giustificazione.

Gemma Galgani ed Emanuele, succede davanti al pubblico di Uomini e Donne: è delirio