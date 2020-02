Gemma Galgani ed Emanuele infiammano lo studio del trono over. La puntata di martedì 4 febbraio di Uomini e Donne ha riservato dei ‘colpi di scena’ davvero esilaranti. Come al solito le protagoniste indiscusse sono la dama Gemma Galgani e l’opinionista Tina Cipollari, che tra colpi bassi e battute al vetriolo sono sempre un fiume in piena.

E proprio Gemma è stata protagonista di un siparietto ‘hot’. La storica dama del dating show condotto da Maria De Filippi, in cerca dell’anima gemella da tantissimo tempo dopo le brutte batoste di Giorgio Manetti e Marco Firpo, ha iniziato a frequentare il cavaliere Juan Luis, ma le cose non sono andate come sperava e il Cavaliere è stato invitato dalla stessa Maria De Filippi a lasciare il programma. (Continua a leggere dopo la foto)

















L’uomo è arrivato in studio per conoscere Gemma Galgani e il feeling tra i due è scoccato immediatamente. Personal trainer, ed istruttore di arti marziali, Emanuele ha fatto gare di ballo ed ha un passato da fotomodello. La dama sembra essere rimasta particolarmente colpita dal cavaliere tanto da voler approfondire la sua conoscenza. E proprio nella puntata andata in onda martedì 3 febbraio c’è stato un momento molto ‘intimo’ tra i due. (Continua a leggere dopo la foto)















Emanuele e Gemma infiammano lo studio di Uomini e Donne dando vita ad un ballo sensualissimo, il ballo del cocco. I due devono tenere il frutto tra i due corpi e cercare di farlo salire verso le labbra. Emanuele si scatena con movimenti sensuali e strusciamenti, tanto che Gemma resta spiazzata: “Ma quanto ti dimeni? Sembri un serpente. Ha vent’anni come età biologica”. commenta Gemma col sorriso sornione. Alla vista del siparietto Gianni Sperti si butta dalla sedia, mentre Maria non riesce a trattenere le risate. In pubblico è in delirio e anche sui social è una pioggia di meme, gif, video e commenti. (Continua a leggere dopo la foto)









“Nei momenti tristi basta guardare il video Emanuele gemma e cocco che tutto passerà #uominiedonne”, “Fino a dieci minuti fa Gemma era fredda, dopo il ballo già super gelosa. Evidentemente il cocco è il suo frutto preferito”, “Dopo il ballo del cocco Gemma ha cambiato immediatamente espressione!”, sono solo alcuni commenti pubblicati su Twitter. (Il video del ballo del cocco)

GF Vip, Wanda Nara con giacca senza reggiseno e orecchini costosi: il prezzo