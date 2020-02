L’Isola dei Famosi, già circolano voci sulla nuova edizione del reality Mediaset che vede un gruppo di vip che devono cavarsela su un’isola deserta. La notizia ‘choc’ che circola in queste ore ha lasciato tutti a bocca aperta. La storica conduttrice del programma, come annuncia un comunicato di Mediaset, ha deciso di lasciare la conduzione. Cosa? Il pubblico non crede alle proprie orecchie. Ma perché Alessia Marcuzzi ha deciso di rinunciare al programma? La scelta di Alessia è dettata dalla sua voglia di cambiare “aria”.

Sono tanti anni che Alessia Marcuzzi conduce L'Isola dei Famosi, per questo avrebbe deciso che è arrivato il tempo per dedicarsi ad altro. Un po' come Ilary Blasi che ha rinunciato al Grande Fratello Vip per dedicarsi ad altri programmi. Inoltre la conduttrice è già impegnata ne "Le Iene" e pare che potrebbe condurre la nuova edizione de "Lo show dei record". Non tutti, però, sono d'accordo con la scelta della Marcuzzi. E alla conduttrice è arrivata una frecciatina…

















Da chi? Da Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli, che ha mandato una frecciatina alla conduttrice romana. Ma cosa c'entra la moglie di Riccardo Fogli? Tra lei e Alessia Marcuzzi c'è un precedente che risale all'Isola 14. Allora Riccardo Fogli era uno dei concorrenti, la produzione fece recapitare un video da parte di Fabrizio Corona in cui veniva comunicato al cantante di avere delle prove su un presunto tradimento della moglie. Per Fogli fu un colpo al cuore.















Il pubblico si indignò moltissimo per la notizia. Karin Trentini non ha dimenticato quel fatto. E ha mandato una frecciatina alla Marcuzzi facendo intendere che i motivi del suo allontanamento dallo show non sarebbero dovuti a una sua scelta ma all'episodio che ha coinvolto lei e il marito. Su Instagram, attraverso una storia, la Trentini ha pubblicato l'immagine del comunicato e scritto: "Ha preferito rinunciare".











Chissà come reagirà Alessia Marcuzzi di fronte a quella frecciatina? Replicherà o no? Non lo sappiamo, non ci resta che aspettare e vedere. Ma chi potrebbe sostituire Alessia Marcuzzi alla conduzione dell’Isola dei Famosi? I rumors sono insistenti e parlano di Ilary Blasi come possibile sostituta. Che ne dite, vi piacerebbe vedere Ilary Blasi alla conduzione del reality ambientato in Honduras? A noi sì. E comunque c’è ancora tempo: il reality partirà infatti ad aprile 2020.

