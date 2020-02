E così il GF Vip ha fatto riunire Pago e Serena Enardu. Dopo la burrascosa avventura a Temptation Island Vip, che ha segnato la fine della loro lunga storia d’amore, e mesi di lontananza e frecciatine, la coppia si è ritrovata. Non è stato facile per il cantante, dal principio concorrente del reality di Alfonso Signorini, dimenticare tutto e dare un’altra possibilità alla sua ex.

Ma poi, dopo averla vista una prima volta nella Casa (quando il pubblico ha votato ‘no’ al suo ingresso) Pago ha pensato e ripensato a Serena e al suo dietrofront. E alla fine anche lui si è reso conto di provare ancora un forte sentimento. È parso tutto più chiaro quando lei lo ha sorpreso per la seconda volta in una delle stanze segrete della Casa. Venerdì scorso per la precisione. (Continua dopo la foto)

















Da quel momento Serena Enardu è diventata ufficialmente una nuova concorrente del GF Vip e, soprattutto, ha ritrovato la sintonia con Pago. E l’intimità a giudicare dalle immagini, presto virali, della loro capanna di fortuna costruita per sfuggire alle telecamere. Nella nuova diretta, Signorini ha ‘interrogato’ la coppia della Casa e mostrato come i due hanno vissuto questi ultimi giorni. (Continua dopo la foto)















Gli altri vip hanno un po’ criticato il nuovo Pago. Ad avviso di molti il cantante è cambiato da quando Serena è nella Casa: preso solo da lei. Pupo, invece, si è lasciato andare a una battuta: “È tutto studiato – ha svelato -. Pago e Serena si sono lasciati a Temptation Island, si sono rimessi insieme al Grande Fratello e faranno un figlio all’Isola dei famosi”. E sua sorella gemella Elga che ne pensa? (Continua dopo le foto)











Prima era Serena a essere sintonizzata sulla diretta del GF Vip per seguire Pago, ora invece è Elga a vedere lei e il suo amore ritrovato in tv. E non può non gioire per lei, che è la sua “sister”. Durante la puntata si è anche abbandonata alle lacrime guardandola da una camera di albergo su Canale 5. “Io vi do la buonanotte, ecco le mie lacrime di felicità perché finalmente Sister è felice! Vi auguro di essere tutti felici!”, ha detto Elga tra le Storie piangendo.

