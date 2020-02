“Paolo Ruffini si ferma”. Stop per La pupa e il secchione, la costretta decisione di Mediaset

Non si parla d’altro: il Festival di Sanremo che è arrivato alla sua 70esima edizione. Massimo rispetto da parte di Mediaset che ha deciso di rivedere la propria programmazione serale ad iniziare da La Pupa e il Secchione e viceversa che infatti non andrà in onda. In realtà. però, è meglio dire che non va in onda la quinta puntata inedita mentre alla solita ora verrà trasmesso una sorta di riassunto delle quattro puntate vecchie. Tutto questo per far sì che Paolo Ruffini, che conduce il programma insieme alla pupa per definizione Francesca Cipriani, eviti di scontrarsi contro il Festival di Amadeus.

In effetti, probabilmente, si farebbe troppo male, quindi i piani alti di Cologno Monzese hanno scelto per una ritirata strategica. Ma cosa succederà? Domani, quindi, i tanti telespettatori del programma potranno rivedere i momenti più divertenti ed esilaranti come il noto 'bagno di cultura' la prova finale in cui le due coppie che rischiano l'eliminazione si sfidano a rispondere a varie domande di cultura generale. La Pupa e il Secchione e viceversa è ritornato con questa terza edizione dopo una pausa di 10 anni.

















Come ha più spesso ripetuto Paolo Ruffini in varie interviste, si tratta di un esperimento antropologico in cui appunto si studiano due diverse tipologie di persone e poi sopratutto la novità di quest'anno sono i viceversa ovvero le coppie di Pupi e Secchione.















Insomma oltre a rivedere un riassunto delle puntate precedenti si vedrà l'intervento di Vittorio Sgarbi che per motivi di par condicio non era stato trasmesso, ma che adesso che le elezioni in Emilia Romagna sono finite può essere mandato in onda.











Per quanto riguarda la “reale” quinta puntata de La Pupa e il Secchione, sarà trasmessa martedì prossimo, 11 febbraio, e vedrà alla conduzione ovviamente Paolo Ruffini, e vedremo non soltanto quale coppia sarà eliminata ma anche cosa succederà tra Massa e Stella, come proseguirà l’innamoramento non ricambiato di Mazzoni e se Carlotta e Marina rimarranno ancora amiche. Staremo a vedere.

