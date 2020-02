A pochissimo dall’inizio del 70esimo Festival di Sanremo un altro caso di presunta violazione del regolamento. E quindi uno dei cantanti ‘big’ a rischio squalifica. Succede tutto in diretta, nel corso dell’ultima puntata di ‘Vieni da me’ con Caterina Balivo, in collegamento con l’Ariston, che ha provato a frenare il suo ospite. Come da tradizione, infatti, i principali programmi della Rai danno ampio spazio al Festival.

E lo ha fatto anche la Balivo che ha mandato un suo inviato speciale, Francesco Facchinetti, a Sanremo per i consueti collegamenti in diretta. Il cantante e produttore discografico ha così intercettato diversi ospiti e per le vie di Sanremo si è fermato a fare due chiacchiere anche con Morgan e Bugo, che ora potrebbero essere a rischio squalifica. Ma andiamo con ordine. I due, che si esibiranno in un duetto, hanno dapprima raccontato a Facchinetti come si sono conosciuti. (Continua dopo la foto)

















“Lo conosco da tempo, mi sembrava un bel modo di iniziare da esordiente quest’avventura, visto che la nostra amicizia è sincera”, ha detto Bugo. E Morgan: “Io ero fan di Bugo, anche se siamo quasi coetanei. Andavo ai suoi concerti e lui veniva ai miei, poi ci siamo conosciuti e abbiamo fatto un sacco di pezzi insieme che non abbiamo mai pubblicato”. (Continua dopo la foto)















Ma proprio parlando dell’amicizia di Bugo che Morgan ha commesso una gaffe che potrebbe costargli caro: “Facciamo tutto con naturalezza, perché ci stimiamo. E poi devo ringraziarlo perché mi è stato vicino nelle mie vicissitudini dell’ultimo anno”, ha detto. E parlando di gratitudine è arrivato lo scivolone: “Anche il testo lo dice: ‘anche la gratitudine e le circostanze’”, e ha cominciato a canticchiarla. (Continua dopo foto e post)











Caterina Balivo è intervenuta all’istante: “Non cantarla Morgan, non cantarla!”. Il cantante ha quindi provato a rimediare: “Non era cantata, era un altro pezzo”. E Francesco Facchinetti: “No, no. È un altro pezzo, diciamo recitato”. Ma proprio il testo della canzone che porta in gara con Bugo riporta “E la gratitudine, le circostanze”… Basterà questo per valutare una eventuale squalifica di Morgan da Sanremo 2020?

GF Vip, concorrente abbandona il reality: “Non voglio farmi del male”