GF Vip, un’altra diretta piena di colpi di scena. Non solo alla fine non c’è stata alcuna eliminazione ma, tanto per riassumere i punti salienti della diretta, Antonella Elia ha scoperto che il fidanzato è stato paparazzato con una sua ex, Antonio Zequila ha incontrato nella Casa Eva Robin’s, Pago e Serena Enardu hanno visto le reazioni dei loro coinquilini nel momento in cui si sono lasciati andare e Adriana Volpe ha avuto un duro faccia a faccia con Rita Rusic, ultima inquilina ad aver lasciato il reality per volere del pubblico.

E poi c’è stato un ritiro: Carlotta Maggiorana ha lasciato il gioco. Era nell’aria da giorni: la ex Miss Italia non sta bene nella Casa, ha spiegato ad Alfonso Signorini in diretta, e ha anche avuto degli attacchi di panico. Dunque la decisione di abbandonare. (Continua dopo la foto)

















“Ti ringrazio per avermi dato l’opportunità di partecipare perché è stata un’avventura davvero meravigliosa – ha esordito Carlotta Maggiorna parlando con Signorini – Mi ha fortificata, però dopo un mese dove mi sento chiusa… come una farfalla quando sotto a un bicchiere di plastica. Ho avuto anche degli attacchi di panico ed è giusto che io abbandoni il gioco ora. Non voglio farmi del male”. (Continua dopo la foto)















Il conduttore non ha nemmeno provato a convincerla, forse perché consapevole dei problemi già confessati dalla vip. “Il Grande Fratello è un programma vero e anche noi non vogliamo farti del male, è giusto che tu sappia che fuori c’è gente che ti ama. Io ti ho voluto fortemente ma voglio anche il tuo bene”. E poi: “Mi dispiace molto perché sai quanto ci tenessi alla tua presenza ma voglio che tu sia serena”. Carlotta Maggiorana non è più una concorrente del GF Vip 4. (Continua dopo foto e post)











Tornata dagli altri inquilini, che avevano già visto e sentito tutto, Carlotta ha detto loro: “Vi ringrazio immensamente perché ho conosciuto venti persone, ognuna di voi veramente bellissima, con il proprio carattere e il proprio modo di fare. Spero di vedervi una volta che uscirete anche voi. Ognuno di voi mi ha regalato un pezzo del vostro cuore, sono veramente grata di avervi conosciuto e di aver fatto quest’avventura con voi, e di avervi fatto provare le mie torte!”. Poi è uscita per sempre dalla Casa.

