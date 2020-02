Juan Luis Ciano non è più un cavaliere del trono over. Ha lasciato Uomini e Donne da circa un mese e mentre Gemma Galgani prova a conoscere nuovi corteggiatori, l’odontotecnico di origini venezuelane rompe il silenzio sul magazine del programma di Maria De Filippi. Con Gemma è finita male: dopo tante pressioni anche del pubblico e degli opinionisti in studio, ha deciso di troncare la loro storia perché sicura di non piacergli realmente. Quindi Juan ha lasciato lo studio.

Con amarezza: "Ho voluto bene a Gemma e sono rimasto malissimo per come è andata a finire, perché ha distrutto ogni sentimento che ho provato per lei, e lo ha fatto in pochi minuti. È stato come se io e lei non avessimo vissuto nulla quando invece siamo stati ore e ore al telefono, ci siamo raccontati le nostre vite, ma questo non è servito a niente. Lei ha demolito tutto inventandosi cose inesistenti", ha spiegato lui a UeD Magazine.

















"Io sono stato deluso anche perché lei non vuole un rapporto che vive e cresce nella testa di un uomo, ma pretende tutto subito! Il mio bene l'ha visto e tradotto come il bene che si può volere anche a un animale domestico, ma non era così. È sempre stata trattata con i guanti bianchi". Juan non nasconde il dispiacere per come siano andate le cose con Gemma e si dice convinto che anche i telespettatori non l'abbiano capito "perché oggi le persone guardano ai rapporti come se questi fossero qualcosa da consumare immediatamente. Oggi le cose si vivono velocemente: ci si conosce e dopo con molta nonchalance ci si saluta", ha sottolineato.















A un mese dalla sua uscita di scena, Juan Luis rivela anche il motivo che l'ha spinto a non lasciarsi andare con la dama di Torino: dietro quello che Gemma ha interpretato come poco trasporto fisico nei suoi confronti ci sarebbe la figlia 18enne, Ginevra. "Durate la serata che abbiamo passato a Roma, dove io l'ho accolta con grande tenerezza, c'è stato un momento di forte passione con Gemma. Tutto è iniziato con un ballo dopo cena: ci siamo scambiati un bacio che non definirei affatto 'a stampo'. Io non amo raccontare le mie cose intime, in quell'occasione ho frenato perché non mi sembrava opportuno andare oltre il bacio".











E l’ex cavaliere aggiunge: “È in seguito a tale episodio che io mi sono raffreddato con lei, diventando restio al contatto fisico. Inoltre io ho una figlia di 18 anni con la quale da tempo non parlo. Mia figlia va al liceo, i suoi compagni vedono la trasmissione e parlare di certe cose ha complicato ancor più la situazione. Io sono un uomo che ha sofferto: ho perso una sorella, una figlia, sono stato in coma, ho lottato per superare queste cose e realizzarmi. Gemma è a conoscenza di ogni cosa, ma mi ha trattato come se fossi l’ultimo degli uomini”.

