Tra le storie raccontate da Maria De Filippi nell’ultima puntata di ‘C’è posta per te’, quella di Giuseppe e Giovanna sta ancora facendo parlare. Qualcosa non quadra, ma prima un breve riassunto per chi non avesse visto il programma. Lui, siciliano, ha contattato per rintracciare una vecchia fiamma conosciuta negli anni Cinquanta e ritrovata poi per telefono, grazie ad amici in comune.

Al signor Giuseppe vengono sottoposte 3 donne di noma Giovanna e lui si è subito detto convinto che la prima Giovanna non fosse quella giusta, tanto più che viene da Palermo e non da Trapani. "Maria, non è lei", ha detto Giuseppe, che ha subito conquistato il pubblico. Nemmeno la seconda donna è la Giovanna cercata, ma sostiene di conoscere una sua omonima che avrebbe abitato nella via indicata dall'uomo. Alla fine entra una terza signora che dice di non essere la donna cercata da Giuseppe.

















Poi il colpo di scena. Dopo qualche minuto la terza Giovanna rientra in studio e, ammettendo di aver mentito, decide di incontrare Giuseppe. "Sono Giovanna Di Stefano – ha detto – Non ti ho riconosciuto subito perché come passano gli anni per me, passano anche per te. Sono venuta a salutarti, amici come prima. Non ci dobbiamo più vedere perché ho la mia vita e non voglio essere richiamata". Doccia fredda per Giuseppe, costretto quindi a tornare a casa da solo.















Ma la signora Giovanna non avrebbe detto tutta la verità a Maria De Filippi e dunque a tutto il pubblico di Canale 5. Come riporta il sito il Vicolo delle News, la donna non sarebbe più sposata come fatto credere a Giuseppe ma sarebbe ormai separata da tempo, come si vocifera a Trapani. E molto probabilmente ha mentito per chiudere definitivamente il rapporto con Giuseppe. "È separata da molti anni – ha spifferato qualcuno su Facebook – In città si sa che è separata da una vita anche perché il suo ex marito è molto conosciuto".









E ancora: “La conosco, è separata anche se non l’ha detto”. Quindi stando a queste voci Giovanna avrebbe detto due bugie. La prima in studio, quando ha negato di essere la Giovanna che Giuseppe stava cercando, e la seconda assicurando di essere felicemente sposata, troncando così il legame con il siciliano. Che invece ha lasciato il segno. Durante e dopo la puntata di ‘C’è posta per te’ tanti, tantissimi telespettatori hanno chiesto alla conduttrice di proporre a Giuseppe il trono over di Uomini e Donne.

