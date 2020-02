Dopo le tante notizie negative legate al Festival di Sanremo, dalle rinunce di Salmo, Monica Bellucci e degli youtuber Me contro Te passando per le sprezzanti critiche riservate ad Amadeus per alcune frasi considerate sessiste, giunge finalmente una news che farà felici praticamente tutti. Alla vigilia della kermesse canora più importante d’Italia è stata ufficialmente annunciata la presenza dell’amatissimo direttore d’orchestra Beppe Vessicchio.

Dunque, per la gioia di milioni di italiani torneremo a risentire la classica frase: “Dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio”. A comunicare il suo ritorno è stato lo stesso conduttore e direttore artistico del Festival, che lo ha rivelato in anteprima alla trasmissione ‘Che tempo che fa’ su Rai 2. Alla domanda: “C’è Vessicchio?”, lui ha prontamente risposto: “Sì, c’è”. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quando lo vedremo all’opera. (Continua dopo la foto)

















Beppe sarà presente durante l’esibizione de Le Vibrazioni, con queste ultime che canteranno il brano ‘Dov’è’. La band capitanata da Francesco Sarcina ha infatti instaurato una vera e propria collaborazione con lui, anche al di fuori di Sanremo. Il 17 marzo avrà inizio il tour ‘Le Vibrazioni in orchestra – Di e con Peppe Vessicchio’. Appuntamento al teatro ‘Golden’ di Palermo. Più precisamente, il gruppo presenterà le loro canzoni più celebri con alcuni arrangiamenti inediti ideati dal maestro. (Continua dopo la foto)























E subito dopo sul web sono apparsi diversi messaggi entusiastici degli utenti. C’è chi ha scritto: “Ora è iniziata la settimana santa di Twitter, sta per iniziare Sanremo, ma la cosa più importante è che Vessicchio is coming”. Altri ancora hanno postato: “La notizia che tutti quanti aspettavamo: Beppe Vessicchio torna a dirigere l’orchestra di Sanremo”, “L’unica cosa certa di questo Sanremo sarà l’ovazione unanime quando verrà pronunciata la frase: ‘Dirige l’orchestra il maestro Peppe Vessicchio'”, “La sua presenza già preannuncia un’edizione con i fiocchi”. (Continua dopo la foto)

Infine, un utente ha aggiunto: “Finalmente il grande Beppe è tornato al Festival di Sanremo per dirigere”. Nelle edizioni 2017 e 2019 aveva fatto scalpore la sua assenza, ma lui aveva immediatamente spento le polemiche: “Nessuno degli artisti in gara mi ha contattato.Non sono io a non voler andare al Festival”.

