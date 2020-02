Ennesima rinuncia al Festival di Sanremo, che prenderà il via nella giornata di domani, martedì 4 febbraio. Prima a dire no ad Amadeus erano stati il rapper Salmo e Monica Bellucci. L’artista aveva detto: “Io vorrei ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite della prima serata, ma non sarò presente al Festival di Sanremo. Non me la sento. Mi sentirei a disagio. Vi ringrazio ancora di cuore”.

Successivamente era stata la volta della bellissima attrice Monica Bellucci: “Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro”. Ora invece a dare forfait sono stati i due youtuber più famosi del momento, che hanno annunciato la loro decisione al ‘Corriere della Sera’. (Continua dopo la foto)

















Non saliranno sul palco dell’Ariston i Me contro Te, ovvero i siciliani Luì e e Sofì, che erano stati contattati dallo staff del direttore artistico. La coppia di fidanzati sta infatti girando l’Italia per i firmacopie con i piccoli fan. Inoltre, i due hanno ottenuto un grandissimo successo al cinema con il film ‘Me contro Te – La vendetta del Signore S’. Ecco quali sono state le dichiarazioni del duo che fa divertire non poco i più piccini. (Continua dopo la foto)























“A malincuore non siamo potuti andare ospiti a Sanremo perché siamo in pieno tour. Andare in gara? Mah, ci mette un po’ ansia: vediamo la musica come uno dei nostri progetti, ma non siamo cantanti…nemmeno attori o scrittori. Ci vediamo più come degli intrattenitori”, hanno confessato. Per loro potrebbe però prefigurarsi un’altra importante ed interessante avventura nell’ambito della televisione. Vediamo di cosa si tratta. (Continua dopo la foto)

Secondo quanto riferito nei giorni scorsi, Milly Carlucci starebbe facendo di tutto per portarli con sé a ‘Ballando con le stelle’. Luigi Calagna e Sofia Scalia si sono conosciuti nel 2013 e, una volta fidanzatisi, si sono scambiati alcuni video simpatici per puro hobby. Successivamente, li hanno postati in rete, usando sempre un linguaggio consono ai bambini. Inizialmente i due ottenevano poche visualizzazioni, poi piano piano la loro fama è cresciuta a tal punto da diventare adesso youtuber famosissimi in tutta Italia.

Altro che palco e lustrini: ecco Ilary Blasi in versione casalinga. Così non l’avete davvero mai vista