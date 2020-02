La puntata di Live – Non è la D’Urso andata in onda domenica 2 febbraio 2020 è stata piena di colpi di scena. E anche di momenti “choc”. Come quello che ha visto protagonista il bell’attore Raz Degan, ex di Paola Barale. L’attore è stato il protagonista del momento “uno contro tutti” e, tra gli altri, si è dovuto confrontare con il farmacista del quale aveva parlato come del “veleno per la mente”. Stiamo parlando del farmacista Alberico Lemme che non poteva cogliere occasione migliore per replicare a Raz Degan.

Lemme non ci va affatto per il sottile e si rivolge a Raz Degan in modo "choc": "Volevo dire che la ruota gira, da accusato ad accusatore. Lui ha fatto un furto, 51 anni rubati a Cristo non ha concluso nulla nella vita" con queste parole Lemme attacca brutalmente Raz Degan. Ma questo è solo l'inizio e la cosa va avanti con parole ancora più dure. Roba esagerata. Ma cosa ha detto Alberico Lemme a Raz Degan?

















Il suo attacco è proseguito così: "Ex modello, pittore fallito, ha fatto quattro filmetti e si atteggia a guru, a sciamano cosa hai fatto nella vita? Non ha concluso nulla, mi ha sempre attaccato dicendo 'tu sei veleno per la mente' ed io lo sto avvelenando. Questo atteggiamento da sciamano non è molto bello da vedere, tu affitti i trulli in Puglia" ha detto Lemme. In studio tutti sono rimasti a bocca aperta per la crudeltà delle parole di Lemme. Un attacco fuori misura, esagerato, che ha lasciato il pubblico basito.















Raz Degan ha provato a difendersi da quelle accuse: "tu sai cosa è un sciamano, da dove viene la parola sciamano?". E Lemme: "che ne so, spiegamelo tu". Ma Raz Degan non perde la pazienza: "Stai sparando a zero, ma guarda wikipedia e vedi cosa ho fatto". Nello studio di Live, però, in tanti difendono Raz Degan. Per esempio Roberto Alessi che dice: "scusa Lemme ha lavorato con grandi registi". Anche Eva Grimaldi difende Raz Degan: "Conosco Raz nel profondo, mi spiace non averlo conosciuto prima e so che lui ha un grande cuore" ha detto.









E ha aggiunto: “Lui in questo momento sta mettendo la faccia per un’organizzazione mondiale per salvare i bambini nella Serbia”. Ma Lemme continua: “Deve fare pace col cervello non può parlare di benessere e poi fare pubblicità dell’alcol”. All’ennesimo attacco interviene Barbara D’Urso: “Non mettere in discussione la carriera di Raz, ha fatto cose molto belle di cui non sai nulla. Non puoi vendicarti qui che lui ha detto che sei veleno per la mente, ma non attaccarlo per la carriera, lui ha preso un telegatto e tu no e nessuno te lo darà mai”.

