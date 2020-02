“Oddio!”. La ‘nuova’ Francesca Cipriani entra in studio. Barbara D’Urso, incredula, si butta in terra

Solo una settimana fa Francesca Cipriani era tornata all’attacco contro Barbara Alberti, scrittrice e concorrente del Grande Fratello Vip. Il rapporto tra le due non è mai stato roseo l’eliminazione di Pasquale Laricchia, durante la quinta puntata del Grande Fratello Vip, ha infastidito ancora di più la showgirl che ha chiesto alla produzione del reality show di Canale 5 di prendere dei provvedimamenti nei confronti della scrittrice.

"Ha fatto eliminare Pasquale, ha influenzato il televoto con le sue parole. Un pover'uomo, simpaticissimo. Barbara Alberti è un'esaltata, non sa quello che dice. Dovrebbe fare la nonna e dare il buon esempio. – aveva detto la Cipriani – Dice cattiverie su tutti. Ha insultato Paola Caruso, Imma Battaglia, Eva Grimaldi, Valeria Marini. Nessuno interviene. Dice sempre le parolacce, non ha rispetto. È infida".

















A darle man forte anche Karina Cascella, che non aveva apprezzato lo sparare a zero su tutti della Alberti: "È un'intellettuale, è privilegiata, è intoccabile rispetto ad altri". L'astio tra l'ex Pupa Francesca Cipriani e Barbara Alberti risale a più di dieci anni fa quando, in un programma condotto da Piero Chiambretti, la scrittrice attaccò e criticò duramente la ragazza. E ora le 'due' sono state preotagoniste della puntata di Domenica Live. Nella parte dedicata al cambio look, è stata proprio la Cipriani la protagonista.















Dopo aver visto Floriana Secondi nei panni di Kate Middleton ed Eleonora Giorgi in quelli della sexy Jessica Rabbit, tocca proprio alla Francesca Cipriani trasformarsi in Barbara Alberti, dopo gli screzi avuti a distanza tra la showgirl e la concorrente del Grande Fratello Vip.

Autore del travestimento è Giovanni Ciacci, per il torneo interno alla trasmissione Cambio Look Choc, nel quale personaggi famosi vestono i panni di personaggi ancora più noti: vince chi riceve più like sui social network nelle 24 ore successive alla esibizione.









La prima settimana era toccato a Enrica Bonaccorti travestirsi da Elettra Lamborghini. Una volta in studio, la Cipriani ha tolto il travestimento ed è tornata se stessa lasciando Barbara d'Urso senza parole. La conduttrice si è sdraiata a terra, fingendosi morta e come sempre sui social è partita la pioggia di meme e commenti ironici. (il video)

