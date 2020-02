La puntata di Live – Non è la D’Urso di domenica 2 febbraio 2020 ha visto di nuovo la partecipazione di Pasquale Laricchia, concorrente del primo Grande Fratello che è stato tra i protagonisti del Grande Fratello Vip. Durante la puntata si è parlato di nuovo della sua storia con Victoria Pennington. Vi ricordate? All’epoca del primo Grande Fratello i due erano entrati insieme. Poi, una volta usciti dalla casa, le loro strade si sono divise. A distanza di anni, Victoria ha rivelato al settimanale DiPiù che Pasquale era violento.

Rivelazione che ha ribadito anche a Live – Non è la D'Urso. Secondo quanto raccontato dalla Pennington, Pasquale è stato violento nei suoi confronti per tutta la durata della loro relazione. Così Victoria ha deciso di mettere fine a tutte quelle sofferenze. Oggi la bella ex gieffina è sposata, ha due figli e lavora come agente immobiliare in Alabama. "Era violento con me, mi maltrattava. Una volta mi ha dato tanti colpi in testa e ho smesso di respirare", ha confessato Victoria Pennigton a Live-Non è la d'Urso.

















E lui, presente in studio, ha prontamente replicato: "Tutto falso. Lei ha un debito con me visto che avevamo aperto una società di servizi. Queste accuse sono legate al denaro perché lei mi deve migliaia di euro". Insomma, a detta di Pasquale Laricchia non ci sarebbe stata nessuna violenta da parte sua nei confronti di Victoria. E tutto sarebbe da ricondurre a una questione di soldi. A questo punto si è intromessa nella faccenda anche Lory Del Santo.















La showgirl, che ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, ha conosciuto Pasquale Laricchia tempo fa: aveva affittato all'ex gieffino una stanza-ufficio a Milano insieme ad altri ragazzi. "Gli altri ragazzi mi dicevano che Pasquale e Victoria litigavano fortemente, avevano dei litigi violentissimi. Lui era molto autoritario, lei doveva stare sempre sotto il suo controllo", ha detto Lory Del Santo a Barbara D'Urso.









Anche lei, dunque, ha confermato, ciò che ha detto Victoria Pennington. Pasquale Laricchia, però, si è opposto alle dichiarazioni di Lory Del Santo e ha detto di aver sempre trattato bene la sua fidanzata. Da che parte sarà il torto? E da che parte la ragione? Non possiamo saperlo e dobbiamo fidarci di quel che ci dicono… Voi che ne pensate?

