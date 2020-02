Salvo Veneziano torna all’attacco dopo la squalifica al Grande Fratello Vip. Come tutti sanno il concorrente, famoso per aver partecipato al primo Grande Fratello della televisione italiana, è stato espulso dalla casa per aver pronunciato parole sessiste nei confronti dell’influencer Elisa De Panicis.

"Chiedo scusa a tutti, compresa la mia famiglia, ma sono modi di esprimersi in siciliano, era un gesto goliardico. . aveva raccontato dopo l'eliminazione – Sono stato massacrato, sono termini che non si usano, ho fatto molto male alla mia famiglia, mia figlia è stalkerizzata, le dicono di stare attenta al padre, mi dispiace per la mia famiglia. Mi sono lasciato andare a frasi inaccettabili. Ma ho chiesto scusa e non so cosa altro posso fare".

















Dopo il caso, e i vari 'eventi' che si sono susseguiti nella casa (vedi le parole di Barbara Alberti contro Pasquale Laricchia e quelle di Antonio Zequila su Patrick) l'ex concorrente ha deciso di togliersi ancora una volta qualche sassolino dalla scarpa. Giada Di Miceli ha ospitato Salvo nella sua trasmissione radiofonica Non succederà più, chiarendo subito che, da donna, ha trovato esagerato il processo mediatico fatto all'ex concorrente. La conduttrice ha mostrato le foto pubblicate da Elisa sui social chiedendo a Salvo un commento.















“Io quando ho chiesto scusa ufficialmente nella Casa, dovevo scusarmi perché sono stato frainteso, – ha spiegato – la cosa che mi ha colpito è che mi ha detto sai mio papà a 70 anni cosa può pensare. Gli autori del Gf mi hanno detto non la attaccare, altrimenti passi per maschilista. Ma se dovevi preoccuparti di tuo padre te ne dovevi preoccupare a trecentosessanta gradi. Ognuno si può vestire come vuole, però se ti devi preoccupare di tuo padre che se apre Instagram gli vengono sette infarti allora ti devi preoccupare in tutto”.

E poco dopo su Elisa ha aggiunto altro: "Con Elisa ci siamo visti, certo. Ci siamo visti da Barbara. Lei non mi ha detto niente, non avete capito: spettacolo è spettacolo. Quando si spegne la telecamera non dicono più niente. Che mi deve dire? Abbiamo parlato del più e del meno, non è che era arrabbiata. Non aveva nulla".









Secondo il pizzaiolo alcuni meriterebbero la squalifica come lui, in primis Barbara Alberti, che dopo aver dato dell"assassino' a Pasquale Laricchia ha sparato contro Wanda Nara (È alta 1,50, è un mostro": "La stessa cosa della Alberti su Wanda Nara, è finita con Signorini che ha detto ma sì non ti preoccupare, stiamo scherzando. Barbara Alberti doveva essere squalificata come me. Da una donna di una certa età ti puoi aspettare di tutto ma non le parole che abbiamo sentito", ha concluso Salvo.

