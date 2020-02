“Non ce la faccio più”. Al GF Vip crollano i nervi e la concorrente minaccia di abbandonare la casa

Nella notte Carlotta Maggiorana, mentre i vip sono riuniti nel salotto per preparare i testi dell’esibizione canora, rimane in disparte con Clizia sorseggiando una tazza di tè e, visibilmente pensierosa, dice “Io spero tanto che da casa non pensino cose brutte di me, mi sento così fragile” rivelando le sue preoccupazioni per l’opinione dei suoi cari nel vederla particolarmente afflitta e scoraggiata.

Clizia allora, mostrandosi molto premurosa nei confronti della compagna d'avventura, stringendo la mano della giovane coinquilina dice "Tu sei stata tanto sotto pressione è normale, ma ti assicuro che chi ti guarda vede solo cose positive, hai avuto i tuoi tempi per aprirti, ma hai dei valori e questi sono venuti fuori".

















E vedendo gli occhi lucidi dell'ex Miss Italia, abbracciandola aggiunge "Il mondo è pieno di ragazze belle ma di tanto uniche ce ne sono poche in giro, tu sei una rarità". Successivamente Carlotta, toccata dalle belle parole della giovane concorrente, esclama "Ti voglio bene davvero, non ti conoscevo ma ho scoperto che hai una sensibilità unica, c'è molto di più della donna forte che appare".















La miss ha avuto un crollo e in una chiacchierata con Patrick, anche lui in nomination, ha detto di voler lasciare il GF Vip. "Domani voglio tornare a casa. Spero che mi aiuteranno. Ho detto quello che sento, fatemi uscire. Ho fatto il mio percorso, ho dato tutta me stessa, ma non sto più bene sicamente, quindi spero che domani il pubblico mi voti, perché voglio tornare a casa. Io qui non riesco a starci per come sono messa. Purtroppo non mi passa, quindi mi sono sfogata e ho detto quello che voglio".









“La cosa che mi farebbe stare più felice? Abbandonare adesso. Vediamo domani cosa succede. Io ringrazio il pubblico, perché mi sostiene, perché mi ama, perché ha capito chi è Carlotta. Mi sono fatta conoscere e ho dato tutta me stessa. Sento di non farcela più, domani vorrei tornare a casa. Spero che il pubblico mi faccia tornare dalla mia famiglia, grazie”.

