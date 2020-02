“Sì Maria!”. La bella notizia arriva dopo l’ultima puntata di ‘C’è posta per te’

Ogni sabato sera si apre la sfida degli ascolti tra Rai e Mediaset. Seguire il rapporto degli share degli ascolti tv è una sana abitudine, che permette di comprendere su cosa puntano le scelte del pubblico italiano e quali possano essere gli elementi di forza della comunicazione televisiva. Un esempio concreto è stato il programma condotto ultimamente da Milly Carlucci, ovvero Il Cantante Mascherato, il cui format ha rappresentato un valido esempio di ‘coraggio’. Un rischio ampiamente premiato.

Anche questo sabato sera la sfida vede C'è posta per te come il programma 'must' di un weekend all'insegna dell'intrattenimento televisivo. Il pubblico italiano conferma il programma Mediaset nel primo posto in classifica di gradimento da molti anni; questo permette di raggiungere e superare il 30% di ascolti tv: un record che può fare dormire sogni tranquilli alla conduzione firmata De Filippi. C'è posta per te si è scontrato con Wonder e ha totalizzato il 29.9% di share raggiungendo 5.817.000 telespettatori, invece si è fermato al 17.6% e a 3.933.000 di telespettatori.































Il preserale, invece, vince con la Rai, e si piazza in classifica così: I soliti ignoti ha toccato il 21 % di share e raggiunto 4.963.000 di telespettatori mentre Striscia la notizia si è fermato al 18.5 di share per un totale di 4.349.000 telespettatori. Stessi rapporti di forza tra L'Eredità e Avanti un altro: il programma condotto da Flavio Insinna è arrivato al 24.9% di share per un totale di 4.958.000 telespettatori mentre il game show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti si è fermato al 18.4 e a 3.601.000 persone raggiunte.









Per quanto riguarda le programmazioni pomeridiane, vince ancora la Mediaset, con Beautiful, Amici di Maria De Filippi e Verissimo che rappresentano. Il quadro complessivo è così 'servito'. Per la Rai: Linea Bianca: 2.165.000 telespettatori, share 12.5%; Passaggio a Nord Ovest: 1.515.000 telespettatori, share 9.7%; A sua immagine: prima parte 1.257.000 telespettatori, share 8.6% + seconda parte 1.125.000 telespettatori, share 8%; Italia Sì: prima parte 1.817.000 telespettatori, share 12.7% + seconda parte 2.279.000 telespettatori, share 14.5%.

Per la Mediaset, invece: Beautiful: 2.698.000 telespettatori, share 14.68%; Amici di Maria De Filippi: 3.260.000 telespettatori, share 20.17%; Verissimo: 2.776.000 telespettatori, share 19.48%. In conclusione può dirsi che gli italiani preferiscano la programmazione proposta dalla Rai, fatta eccezione per il sabato sera, che stabilisce la vittoria intoccabile per Maria De Filippi e il suo C’è Posta per Te. E a tal proposito, come avranno vissuto gli italiani la presenza in studio della moglie del bomber laziale Ciro Immobile? Le sorprese non vengono mai da sole, neanche nel piccolo schermo.

