“Senza vergogna”. Amici, lo scontro finisce in rissa trash. Maria senza parole

Non è stata tra le migliori, la puntata di ieri di Amici 19. Cosa sarà accaduto di così tremendo da fare annoverare la puntata tra le più brutte in assoluto? Il ballerino Nicolai Gorodiskii sembra aver tradito le buone norme di comportamento, mancando di rispetto a un maestro della commissione, Timor Steffens. Ma non finisce qui, perché il ballerino verrà giudicato direttamente dal pubblico. Durante il serale se ne vedranno di belle, ma proviamo a capire come sono andate le cose.

Tutto è partito dallo scontro con Talisa Ravagnani e il voto a favore della ballerina da parte di Timor Steffens, contro il quale dopo si è scagliato il danzatore ucraino. Infatti, Javier Rojas ha fatto notare che Talisa è stata più brava. Questo ha portato la ragazza a chiedere a Veronica come mai avesse votato per Nicolai; la Peparini ha spiegato: "non è detto che quello che pensate voi sia come quello che pensiamo noi. In questo caso penso che tu sei comunque brava, lui è di un alto livello. Non voglio togliere nulla a te. Nicolai penso sia una piccola asticella sopra".































Timor Steffens è intervenuto in disaccordo con la collega: "Entrambi sono stati bravi, hanno fatto un'ottima esibizione. Se parliamo di performance non è stato molto preciso". In accordo con lui anche Alessandra Celentano. A questo punto la reazione di Nicolai è stata eccessiva e ha del tutto mancato di rispetto al maestro. Non solo. Scene del genere, ovviamente, sollevano anche le polemiche da parte di un pubblico che vorrebbe gradire di uno spettacolo più in linea con l'etica comune."Perché non parli italiano? Siamo in Italia!", ha chiesto il ballerino al maestro. Una domanda irriverente che ha scatenato la polemica.









"Se vuoi discutere con me sui vari stili possiamo farlo tutto il giorno. Io ho ballato per tutta la vita e sono una posizione diversa da te. Se vuoi competere con Talisa ti fai una bella performance di hip hop e ne riparliamo". Anche Maria De Filippi ha cercato di far capire al ragazzo che non è un problema che Timor parli in inglese e che non è stato rispettoso porsi con quei toni. Il maestro ha spiegato tutto su Instagram: "Penso che abbiate visto tutti quanto accaduto oggi. Voglio davvero che sappiate che volevo dire di più in risposta al ragazzo che mi ha parlato senza rispetto". E ha aggiunto.

“Fidatevi… Ho scelto come insegnante, ma soprattutto come adulto, di non mancargli di rispetto a mia volta; ho preferito invece cercare e capire la ragione e il punto di vista e di essere maturo al riguardo. Perché cerco sempre di ricordare che la conoscenza rende le persone umili mentre l’ignoranza le rende arroganti. Tutto quello che voglio dire per adesso è che il talento da solo non vuol dir nulla… mentre l’esperienza acquisita con umiltà e duro lavoro vuol dire tutto […] C’è del lavoro da fare. Il ragazzo necessita di aiuto e ha bisogno di capire come comportarsi correttamente e come usare le parole quando parla con gli altri”.

