Ci sarà anche Diletta Leotta sul palco dell’Ariston ad affiancare Amadeus al Festival di Sanremo 2020. La giornalista e conduttrice di Dazn è infatti tra le 10 donne che il conduttore ha presentato durante la conferenza stampa di lancio del Festival. Oltre a lei anche Antonella Clerici, Laura Chimenti ed Emma D’Aquino, entrambe giornaliste del Tg1, Francesca Sofia Novello, Mara Venier, Rula Jebreal, Georgina Rodriguez, Sabrina Salerno e Alketa Vejsiu.

Come ogni anno, a pochi giorni dall’inizio della kermesse che partirà il prossimo 4 febbraio, cresce la curiosità sugli outfit che le vallette sceglieranno. Ricordate? Nell’edizione 2017 Diletta Leotta aveva incantato tutto il pubblico indossando un completo rosso broccato di Alberta Ferretti, con crop top che lasciava la pancia nuda e lunga gonna da cui spuntavano sandali argentati con plateau di Jimmy Choo. Cosa sfoggerà per Sanremo 2020? (Continua dopo la foto)

















In realtà il look che la bella ed esplosiva Diletta aveva scelto per la conferenza stampa di presentazione del Festival è stata una piccola anteprima di quello che sfoggerà sul palco dell’Ariston: vestirà sempre Etro. In conferenza era sicuramente vestita in modo meno sensuale del solito, con una giacca doppiopetto adattata a mini abito e a fantasia paisley firmata come detto Etro a cui aveva abbinato décolleté Casadei color tabacco. (Continua dopo la foto)















Sfilando davanti ai fotografi, quel giorno Diletta Leotta aveva rivelato il nome del brand che l’avrebbe vestita al Festival: Etro, appunto. E ora non solo arriva la conferma ufficiale da parte della Maison milanese, ma anche il bozzetto del primo abito pensato per lei per la prima serata del 70esimo Festival della Canzone Italiana. È stata proprio la casa di moda a diffondere il bozzetto con il look creato per la Leotta. (Continua dopo le foto)











L’outfit che sfoggerà Diletta Leotta è composto da un lungo abito nero con corpetto strapless senza spalline, impreziosito con dettagli sparkling realizzati con cristalli e pietre. L’abito, aderente sul seno, in vita e sui fianchi, si allarga poi con una gonna a strascico decorata alla base con ricami luccicanti e ha un maxi fiocco sulla parte posteriore. Elegante e bellissimo. Vi piace?

Sanremo 2020, programmi Mediaset ‘rivoluzionati’: cosa salta durante il Festival