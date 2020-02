Una notizia clamorosa, che fa molto piacere a numerosi telespettatori del ‘Grande Fratello Vip’. Pasquale Laricchia è nuovamente tornato nella Casa più spiata d’Italia. Molte persone non si erano date pace dopo la sua eliminazione ed avevano sperato che potesse rientrare. Ed ecco dunque tramutarsi in realtà il sogno. Il padrone di casa Alfonso Signorini ha cercato un ruolo per lui e lo ha immediatamente individuato.

Pasquale è infatti il nuovo personal trainer del ‘GF Vip 4’. Ricordiamo che i concorrenti di quest’anno possono impiegare un’ora del loro tempo settimanale per fare fitness ed oggi hanno avuto la gradita sorpresa. In precedenza, era invece presente un altro personal trainer. I ‘gieffini’ avevano già indossato la tuta da ginnastica ed erano intenti a sistemare alcune cose in cucina, quando hanno sentito la porta rossa aprirsi. (Continua dopo la foto)

















Hanno quindi immediatamente compreso che stesse per arrivare il personal trainer ed hanno interrotto ciò che stavano facendo precedentemente. I concorrenti sono rimasti sorpresi dalla visione di Laricchia. La prima a reagire è stata Barbara Alberti: “Ah è Pasquale il personal trainer?”. La scrittrice gli ha inoltre detto che avrebbe voluto parlare un po’ per chiarire definitivamente la vicenda riguardante l’iperbole. (Continua dopo la foto)























Tutti gli inquilini della Casa lo hanno salutato affettuosamente, ma è stato soprattutto Patrick ad accoglierlo nel miglior modo possibile. Addirittura lo ha preso in braccio e, mentre erano intenti a spostarsi nel soggiorno, ha detto: “C’è il mio amichetto, che bello!”. Successivamente Patrick ha svolto la seduta di fitness in maniera entusiastica grazie alla presenza di Pasquale. Poi in tanti hanno atteso con ansia il suo comportamento da tenere con Serena Enardu. (Continua dopo la foto)

Laricchia ha affermato, rivolgendosi a tutti: “Purtroppo io non ce l’ho fatta. Ho detto, sento la mancanza di questa Casa e devo stare qua, perché è importante rivedere gli amici”. Nonostante il suo pensiero non positivo nei confronti della sarda, il loro incontro è stato molto tranquillo. Si sono semplicemente salutati dicendo: “Ciao, piacere” e la Enardu ha deciso di non sottoporsi all’allenamento perché colpita da un mal di testa. Quindi, l’interazione tra i due è stata praticamente inesistente. Chi si aspettava scintille è rimasto molto deluso.

