Dopo aver trionfato al talent show ‘Amici’ di Maria De Filippi, il cantante Alberto Urso è pronto ad affrontare un altro momento molto importante della sua vita. Dal 4 febbraio salirà infatti sul palco dell’Ariston, essendo uno dei 24 concorrenti in gara. Inoltre, secondo alcuni bookmakers, il giovane tenore è ritenuto uno dei favoriti alla vittoria finale. Solo Anastasio è davanti, poi secondo gli scommettitori potrebbero farcela lui o un’altra sua collega della trasmissione di Canale 5, ovvero Giordana Angi.

A pochi giorni dall’inizio ufficiale della kermesse canora condotta da Amadeus, l’artista ha svelato alcuni dettagli in più sulla canzone che proporrà. Il titolo del brano è ‘Il sole ad est’ e, sul suo profilo Instagram, ha voluto spiegare il significato dello stesso, visto che molti suoi fan gli chiedevano informazioni continuamente. Secondo quanto riferito da Alberto, la canzone è dedicata ad una persona molto cara, che oggi non c’è più. (Continua dopo la foto)

















Nel suo post social ha infatti scritto: “In tanti mi avete chiesto il significato del brano che porterò a Sanremo. Il sole ad est è un rifugio sicuro, un punto di riferimento, uno scoglio a cui aggrapparsi anche nei momenti più duri. Il mio sole ad est è mia nonna. Sento la sua presenza in ogni cosa che faccio e la porto sempre con me. Spero che questa canzone emozioni voi quanto me tutte le volte che la canto. Manca pochissimo e sarà anche vostra!”, ha affermato Urso. (Continua dopo la foto)























Nell’immagine pubblicata su Instagram c’è lui da piccolo in braccio alla sua amatissima nonna. I fan, che hanno regalato circa 25 mila like ad Alberto, si sono emozionati: “Amore, sei dolcissimo”, “Che dire, raro ed unico”, “Mi hai già fatto piangere, non voglio nemmeno immaginare quando la sentirò”, “Cucciolo”, “Sarà fantastica, hai già vinto”, “Che tenero che sei”, “Anche mia nonna era il mio sole e quest’anno è andata in cielo, ma resterà sempre nel mio cuore”. (Continua dopo la foto)

Altri follower hanno scritto ancora: “Ti capisco perfettamente, sono cresciuta con i nonni, mi mancano tantissimo”, “Sei speciale”, “Cuore, è e sarà sempre con te”, “Lei sarà con te su quel palco, vai e spacca!”. Nato a Messina il 23 luglio del 1997, Urso debuttò da ragazzino nel mondo della televisione nel 2010 a ‘Ti lascio una canzone’. Nel 2019 è stato coach di ‘Amici Celebrities’ ed ospite ne ‘L’anno che verrà’ alla vigilia di Capodanno.

Totalmente nuda. Elisabetta Canalis osa ed è subito delirio: “Ci fai venire un infarto!”