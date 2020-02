Tina Cipollari l’aveva chiesto (anzi, praticamente ordinato) ed è stata accontentata: Maria De Filippi ha mandato in onda il video della prima volta di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Rivedendo la dama torinese di circa 10 anni fa, la Vamp di Canale 5 sperava di dimostrare il cambiamento fisico, soprattutto sul viso, di Gemma a cui attribuisce una serie di ritocchini (mai dichiarati) nel corso di questi anni. Già la puntata precedente del trono over era stata incentrata su questo argomento.

A testimonianza di come il suo aspetto non sia dovuto all’intervento del chirurgo, Gemma aveva portato le sue prove in studio e chiesto alla regia di mostrare le foto di quando era giovanissima. Ma non erano bastate a convincere l’opinionista che da tempo sostiene che abbia fatto qualche ritocchino al viso e, in particolar modo, alle labbra. “Quando sei venuta a Selfie per rifarti i denti, ti sei gonfiata anche le labbra! “, ha sbottato. (Continua dopo la foto)

















“Tu sei tutta rifatta! Voglio in un quarto d’ora che mi vengano date le immagini delle prime puntate in cui Gemma è arrivata qui per metterle a confronto con oggi! Stai sempre a screditare le altre donne, ma tu com’eri quando sei venuta qua!”, ha aggiunto Tina urlando contro Gemma e dandole della “rifatta”. Da qui, nella puntata successiva, la messa in onda del filmato dell’arrivo di Gemma nel programma. (Continua dopo la foto)















Ed ecco una Gemma più giovane di 10 anni presentarsi al parterre maschile. Non aveva ancora vissuto le travagliate storie d’amore, prima fra tutte quella con Giorgio Manetti. “Sono Gemma, vengo da Torino – dice nel video – Avevo il pallino della ristorazione quindi, dopo avere lavorato 20 anni in teatro, ho aperto un ristorante a Sestriere perché ritengo che il percorso gastronomico sia molto appassionante. Adesso sono qua, mi fa piacere conoscervi. Ho un gatto simpaticissimo, si chiama Piripicchio e lo porto a spasso al guinzaglio”. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Quanti ricordi… ❤️ #UominieDonne Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne) in data: 30 Gen 2020 alle ore 6:00 PST



Il video ha commosso molto Gemma: “Mi emoziona perché è stata la prima puntata di 10 anni fa, questa per me è diventata una seconda casa. Sono cresciuta con chi lavora dietro le quinte e loro sono cresciuti con me. Quello è stato un periodo molto felice della mia vita”. Poco trucco, zero tacchi. Il look della dama è sicuramente cambiato. Ma il suo aspetto? Il commento di Tina di fronte a quel vecchio filmato: “Ma è uguale a oggi? Non è quella di oggi, quindi è palese che ha fatto dei ritocchi. Anche se su di lei non hanno sortito alcun effetto, non ha avuto alcun miglioramento. È peggiorata”. Per Gianni Sperti invece avrebbe cambiato soltanto lo stile, che è diventato più femminile dopo l’incontro con Giorgio Manetti.

