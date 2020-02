Serena Enardu è ufficialmente una concorrente del Grande Fratello Vip. È stata forse la sorpresa più grossa dell’ultima diretta del reality, quella di venerdì 31 gennaio. L’ex tronista di UeD e fino a poche settimane fa ex di Pago, dal principio uno degli inquilini vip, è entrata in gioco, non solo per un confronto con il cantante in Casa. Anche lui, che negli ultimi giorni ha parlato più volte di Serena (di cui è evidentemente ancora innamorato) non sapeva niente.

Il cantante ha visto la sua ex alle sue spalle. I due si sono abbracciati e baciati, Pago ha finto di svenire sul divanetto ma ha detto comunque di essere super felice per quanto accaduto. Ma mentre avveniva questo incontro, sui social il pubblico manifestava tutta la sua disapprovazione per l’ingresso della Enardu nella Casa. (Continua dopo la foto)

















La notizia di Serena Enardu concorrente ha scatenato l’indignazione dei telespettatori, che già avevano votato la prima volta per non farla restare. La prima settimana del GF Vip era infatti stato aperto un televoto che anche Pago non aveva apprezzato, ma all’ottava puntata nessun televoto, Serena è quindi entrata nonostante il parere negativo del pubblico che quindi si è riversato sui social per sfogarsi. (Continua dopo la foto)















“Poco rispetto del pubblico che aveva deciso PAGANDO di NON VOLERLA” è uno dei tantissimi tweet apparsi durante la diretta del reality e che riassume il sentimento di tanti spettatori. Ma anche un ex protagonista del GF Vip di Signorini ha avuto da ridire: Salvo Veneziano. Proprio quel Salvo Veneziano che è stato espulso dalla Casa per commenti sessisti nei confronti di Elisa De Panicis. (Continua dopo foto e post)











Anche Salvo si è unito alla protesta sui social per l’ingresso definitivo nella Casa di Serena e lo ha fatto commentando un post con queste parole: “Ragazzi non avete capito una cosa, gli ascolti sono più importanti dei rapporti personali e soprattutto del pubblico che aveva votato per tirarla fuori dalla casa quindi rassegnatevi.. buona serata.. baci”. Poi un’altra constatazione che riguarda anche Pago: “Mi spiace per Pago è un bravo ragazzo… Ma lei e li solamente x il GF ..x popolarità e soprattutto denaro … stop .. improvvisamente gli è tornato l’amore”.

GF Vip, Antonio Zequila di nuovo nella bufera: la frase choc che fa arrabbiare tutti