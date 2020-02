Il Festival di Sanremo, nonostante ogni anno porti con sé numerose critiche, è molto seguito da milioni di telespettatori. E per questa ragione, ogni anno Mediaset e non solo è costretta a cambiare la sua programmazione per puntare su altro, in particolare sulle commedie e su film che hanno vinto l’Oscar, in vista del 9 febbraio, quando avrà luogo la cosiddetta ‘Notte delle statuette’. Gli italiani non avranno la possibilità di vedere diversi programmi in quella settimana.

Infatti, non è prevista la messa in onda di ‘Chi vuol essere milionario?’ e ‘C’è posta per te’ su Canale 5, de ‘La repubblica delle donne’ su Rete 4. Su Italia 1 invece spazio al meglio de ‘La Pupa e il Secchione’. Per quanto riguarda La7, questo canale preferisce mantenere praticamente intatto il suo palinsesto, così come Sky. Quest’ultimo trasmetterà infatti ‘Masterchef’ ed il finale di ‘The New Pope’. In quei giorni, da un punto di vista calcistico, non ci saranno le competizioni europee, ma soltanto l’incontro di Serie A Roma-Bologna venerdì 7 febbraio. (Continua dopo la foto)

















Il ‘Grande Fratello Vip’ andrà in onda lunedì 3 febbraio. In particolare, martedì 4 febbraio, con l’avvio del Festival, Canale 5 rinuncerà alla serie ‘New Amsterdam’ e proporrà ‘Ma che bella sorpresa’ e successivamente ‘La grande bellezza’. Italia 1 il meglio de ‘La pupa e il secchione’, mentre Rai 2 ‘Big Hero 6’. Ci saranno invece ‘Cartabianca’ (Rai 3), ‘Sempre più fuori dal coro’ (Rete 4), ‘diMartedì’ (La7). Il 5 febbraio Mediaset farà a meno di ‘Chi vuol essere milionario?’ su Canale 5 e trasmetterà ‘Matrimonio al Sud’ e ‘Anna Karenina’, mentre su Italia 1 ‘Auguri per la tua morte’. (Continua dopo la foto)























Negli ultimi due giorni della kermesse musicale più importante d’Italia, ecco le variazioni: venerdì 7 febbraio Canale 5 manderà in onda ancora un film, ovvero ‘Matrimonio a Parigi’, mentre Italia 1 il thriller ‘Madre!’. La7 confermerà ‘Propaganda’ e Rete 4 darà spazio allo speciale di ‘Quarto Grado – Le storie’. Su Sky Sport sarà trasmessa la gara del campionato di Serie tra la Roma di Fonseca ed il Bologna di Mihajlovic. Su Sky Atlanric il finale di ‘The New Pope’. (Continua dopo la foto)

In conclusione, sabato 8 febbraio, in concomitanza con la finalissima del Festival di Sanremo, avremo questi cambiamenti. Su Canale ‘C’è posta per te’ non sarà trasmesso e saranno in onda ‘Un’estate ai Caraibi’ ed ‘Il grande Gatsby’. Su Rai 2 ‘Ncis’ e ‘Blue Bloods’. Su Rai 3 il film ‘Lazzaro felice’; su La7 il classico ‘Dove osano le aquile’; su Sky Arte due nuove puntate per ‘Gli Immortali’: Rita Levi Montalcini ed Evita Peron.

