GF Vip, Fabio Testi ‘esplode’ durante le nomination. Alfonso Signorini di sasso

La puntata di ieri del ‘Grande Fratello Vip’ ha visto l’entrata nella Casa di Serena Enardu, la quale si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che hanno fatto discutere: “Ho pagato per entrare, sono la prima concorrente a pagare per entrare al Grande Fratello Vip”. Pare comunque che la donna stesse scherzando, ma il suo ingresso non è stato sicuramente accettato da diversi utenti di Twitter, che hanno contestato la decisione del programma.

C'è infatti chi ha scritto: "Dite sempre che il pubblico è sovrano, abbiamo votato NO all'ingresso di Serena per una settimana e adesso ce la piazzate come concorrente? Vergogna!". Ora, al centro dell'attenzione è finita la concorrente Barbara Alberti, infatti il pubblico da casa ritiene che la scrittrice abbia dei privilegi superiori agli altri. E nella puntata di venerdì 31 gennaio anche il 'gieffino' Fabio Testi l'ha fatto notare.

















Sul fatto che la Alberti abbia la possibilità di dormire da sola non ha scatenato molte proteste, ma ciò che ha dato fastidio è che la settimana scorsa sia stata annullata una nomination perché lei aveva avuto dei problemi di salute. E a quanto sembra pure Testi si è un po' indispettito di questa situazione, non a caso nella serata di ieri ha nominato Barbara spiegando nel dettaglio quale sia la sua posizione in merito. Una posizione molto simile a quella assunta dal popolo del web.























"Nomino Barbara perché secondo me ha avuto un trattamento che per noi è un po' diverso da come è stato fatto a tutti gli altri concorrenti. Lei è stata nominata per tre o quattro volte, poi è uscita e rientrata, è stata male, non so cosa sia successo. Sono state annullate le votazioni e allora le riprendiamo come erano rimaste", ha detto Fabio. A quel punto Signorini ha sì accettato la sua nomination, ma ha voluto fare alcune precisazioni importanti.

Il padrone di casa del reality show ha affermato: “Però i privilegi di Barbara non possono certo essere riferiti ad un problema di salute che ha avuto. Lei è dovuta andare a farsi curare e poi è rientrata. Noi abbiamo dovuto sospendere le nomination proprio perché lei ha avuto questi problemi”, ha riferito Signorini. Successivamente Testi ha preferito metterla sul ridere, aggiungendo che la Alberti non dorma nella stanza di Patrick perché quest’ultimo russa.

