Nella puntata di venerdì 31 gennaio del GF Vip si è aggiunta un’altra concorrente. La voce era nell’aria già prima della diretta: è Serena Enardu. Il pubblico del reality però non ha gradito l’ingresso nella Casa della sarda e il motivo è semplice: quando la ex tronista di UeD era entrata in casa per chiarire con Pago, Alfonso Signorini aveva lanciato un televoto per chiedere al pubblico se fosse d’accordo che Serena entrasse e i telespettatori avevano votato “no”.

Ma, a quanto pare, il pubblico non è stato ascoltato. E Serena ora, dopo aver seguito la diretta del GF Vip 24 ore su 24 con tanta nostalgia di quello che fino a poche settimane fa era il suo ex, si è finalmente ricongiunta al cantante. Questa premessa era d'obbligo per arrivare al fuorionda 'bollente' di Paola Di Benedetto.

















Pago e Serena si sono ritrovati e nel Privé del Gf Vip 4 si sono scambiati baci e abbracci, come se il tempo non fosse mai passato. Come se le incomprensioni del falò a Temptation Island Vip non fossero mai esistite. Ma il punto è che questo momento romantico ha ‘toccato’ anche gli altri inquilini della Casa, facendo aumentare così la nostalgia dei propri partner lontani di alcuni vip.

















Una tra tutti, appunto, la bella Paola Di Benedetto che fuori è fidanzata con Federico Rossi. Anche lei vorrebbe rivedere presto il suo amore e quando Alfonso Signorini ha lanciato la pubblicità si è 'sbottonata' con una confessione hot, dicendo ad Antonio Zequila che le basterebbe passare una sola notte insieme al suo compagno. E anche che le telecamere per lei non sarebbero per niente un problema.









A Paola chiedono se entrasse Federico e lei:”magari! Se resta in casa per una notte delle telecamere chi se ne frega!” 😂😍😍 grande! Mandatele Fede! #gfvip — Daniela Trovato ❤💛 (@DanyDoc1) January 31, 2020

Paola dice se dovessero far entrare Federico per una notte, se ne fregherebbe delle telecamere e… #GFVIP pic.twitter.com/TzUvd5QZKS — m.~ 🌻 (@sheeeransvoice) January 31, 2020



“Se entrasse per una sera? Ma magari lo facesse – ha detto Paola Di Benedetto, che da giorni manifesta la mancanza del suo Fede – Certo che lo vorrei qui. In quel caso delle telecamere me ne fregherebbe zero proprio. Potrebbero riprendere quello che vogliono, non mi importerebbe nulla. Mi fregherebbe zero di quello che vedono, dico davvero”. Naturalmente le sue parole non sono passate inosservate tra chi durante la pubblicità su Canale 5 seguiva la diretta dalla Casa.

