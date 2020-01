GF Vip, nuova incursione su Serena Enardu. Poi la soffiata-bomba di Mediaset

Nelle ultime ore Serena Enardu è ritornata a parlare del suo ex Pago, confermando di pensarlo ancora e di essere addirittura pronta a compiere un passo importantissimo. In un’intervista rilasciata al magazine di ‘Uomini e Donne’, la sarda ha detto: “Non ci siamo lasciati per quello che è successo nel programma (‘Temptation Island Vip’), ma per altri problemi che ci accompagnavano da tempo. Comprendo che sia il dolore a parlare al suo posto e solo oggi, che vederlo accanto alle donne della Casa mi fa stare male, capisco cosa possa aver provato lui”.

Ed ha aggiunto: “Se lui dovesse capire di non riuscire più a fidarsi di me, nonostante non ci sia stato nessun tradimento, e questo pensiero lo logori a tal punto da allontanarsi, è giusto che segua la strada che lo rende più felice”. E sarebbe anche disposta a cambiare il suo pensiero sulle nozze: “È naturale che oggi, con la paura che ho di perderlo, le rispondo: anche domani, anche subito”. Ma vediamo adesso cosa potrebbe accadere tra qualche ora nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. (Continua dopo la foto)

















Ormai siamo a ridosso del nuovo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini. E pare proprio che stasera accadrà qualcosa di molto importante. Serena avrà l’opportunità di avere un confronto con l’artista, ma anche di restare un po’ di più nella Casa più spiata d’Italia. L’anteprima è stata fatta proprio dalla trasmissione Mediaset, attraverso un comunicato stampa diffuso poco fa. Ecco i dettagli. (Continua dopo la foto)























“Come reagirà stasera Pago nel vederla entrare nel loft di Cinecittà questa volta per restare come concorrente? E come la prenderanno gli altri ‘vipponi’?”. Non resterà che seguire la puntata per saperne di più. Inoltre, sono previste altre novità. Avrà luogo infatti anche una sorpresa per Paolo Ciavarro. Il giovane potrà infatti incontrare la mamma Eleonora Giorgi, ex ‘gieffina’ nel 2018. La donna si soffermerà sul rapporto instaurato dal figlio con l’ex di Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia. (Continua dopo la foto)

L’ottavo appuntamento prevederà inoltre l’uscita di uno dei tre nominati la settimana scorsa. Rischiano infatti l’eliminazione Rita Rusic, Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliese. Ovviamente, i milioni di telespettatori sono in trepidante attesa soprattutto per capire come andrà a finire la storia tra Serena Enardu e Pago. In molti tifano per una loro riappacificazione, staremo a vedere.

