Si è conclusa la nuova registrazione di Uomini e Donne che ha visto per la prima volta le esterne di Giovanna Abate, l’ex corteggiatrice di Giulio Raselli ‘rifiutata’ al momento della scelta. Il suo è stato un percorso molto chiacchierato. Con Giulio sembrava esserci grande affinità, ma alla fine il tronista ha deciso di uscire dallo studio con Giulia D’Urso.

Giovanna non ha preso bene la decisione e poco dopo la scelta si è sfogata. "Sicuramente sono tanto dispiaciuta per come è andata a finire, ma lo sono ancora di più per come Giulio ha scelto di farla finire tra noi – ha detto – Con il suo atteggiamento non mi ha dato più neanche un motivo per star male per lui. Non dico che meritassi per forza di essere la scelta, ma so di certo che non meritavo di essere trattata in quel modo".

















"Ci vuole buon senso oltre che tatto nella: vita e questo a prescindere dal contesto. Bisogna avere rispetto per le persone. Tante altre corteggiatrici e corteggiatori sono stati le "non scelte" di qualcuno. Giulio stesso lo è stato e quindi sa benissimo quanto possa far male una situazione del genere", aveva concluso la Abate, che non troppo a sorpresa è diventata la nuova tronista.















Le registrazioni hanno visto le prime esterne di Giovanna con Sammy, Alessandro ma anche con Sonny, che finora ha corteggiato l'altra tronista Sara. E proprio la giovane non ha preso bene la decisione della Abate di 'scippargli' il corteggiatore tanto da attaccarla definendola una 'gatta morta'. Un appellativo che Giovanna non ha gradito e ovviamente è scoppiato il caos.









Sara ha poi deciso di non uscire più con il corteggiatore Sonny Di Meo, lasciandolo quindi alla Abate, che ha risposto: “Sono contenta di essermi presa della gatta morta da te, ma almeno io non ho paura ad esternare ciò che provo…”. Insomma, il trono classico femminile riserverà belle sorprese.

