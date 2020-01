Ida Platano, il messaggio fa ‘tremare’ i fan. E la voce su Riccardo Guarnieri circola veloce

Li abbiamo visti a Uomini e Donne felici e contenti, pronti a iniziare una vita insieme, ma le cose tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, storica coppia del trono over di Uomini e Donne, non procede come i due speravano. Oggi l’ex dama è tornata sui social con un messaggio che ha lasciato i fan della coppia senza parole.

Ma andiamo con ordine. Le notizie su una possibile rottura erano apparsi sul Vicolo delle news, che aveva raccontato l’ospitata di Ida Platano a Uomini e Donne. Dopo le reticenze di lei in studio, a UeD, quando ha capito che non poteva lasciarsi scappare Riccardo perché ancora innamorata, Ida ha detto sì alla seconda proposta di nozze del cavaliere. Poi i due si sono concessi un po’ di privacy. (Continua a leggere dopo la foto)

















Hanno trascorso il Natale separati, ma a Capodanno hanno festeggiato insieme, mostrandosi più innamorati che mai. E ancora le foto di Ida con gli abiti da sposa. Insomma, le cose sembravano andare a gonfie vele, ma qualcosa è cambiato. Sul vicolo delle news è apparso il racconto di alcune persone del pubblico di Uomini e Donne che hanno assistito alle lacrime della Platano. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ida è tornata per fare la sfilata – si legge sul sito -, le chiedono se va tutto bene con Riccardo, ma lei non ne vuole parlare e poi si mette a piangere. Qualcuno le chiede se per caso si siano presi una semplice pausa, ma lei continua a piangere e a non voler rispondere”. “Tutti abbiamo compreso che probabilmente c’è stata una rottura”, hanno aggiunto poi i testimoni. Dopo i rumors di una possibile rottura, Ida è tornata sui social con un messaggio. (Continua a leggere dopo la foto)









L’ex dama non ha proferito parola su Riccardo, ma dalle sue parole si capisce che la storia con il cavaliere non procede nel migliore dei modi. “Buongiorno, eccomi. Il mio morale è molto a terra. Però ci sono, buon lavoro e buona giornata”, ha detto la dama nel video pubblicato su Instagram. Ovviamente tutti hanno imputato il suo ‘morale a terra’ ai problemi di coppia, o alla rottura, con Riccardo Guarnieri.

