Al Grande Fratello Vip sembra che gli inquilini si siano dimenticati dei microfoni. Da quando il reality show è iniziato, non passa giorno che non ci sia una polemica su qualche frase pronunciata. L’ultima a finire sulla graticola è Barbara Alberti, che già si era data da fare con Pasquale Laricchia, l’ex gieffino reo di aver riso alle battute sessiste di Salvo Veneziano, buttato fuori dalla casa proprio a causa dei suoi sproloqui maschilisti.

“Ieri sera esprimeva un’aggressività e un odio, aveva una faccia da assassino”, aveva candidamente detto la scrittrice, per poi rincarare la dose. “Ci avrebbe ucciso tutti, esprimeva un’aggressività e un odio…Perché lui è troppo esibizionista per rinunciare a questo. Però odia le donne, lui farà qualcosa di male alle donne”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Insomma, la Alberti non si era certo trattenuta nell’esprimere il suo giudizio e per questo motivo il web si era scatenato. Cosa che, invece, non aveva fatto Alfonso Signorini, che nella puntata seguente aveva chiuso il caso con la frase: “Era un’iperbole”. Salvo Venziano fuori, mentre il caso Barbara Alberti era finito a tarallucci e vino. (Continua a leggere dopo la foto)















Anche questa volta la scrittrice si è scordata dei microfoni e la sua frase su Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi e opinionista del Grande Fratello Vip si è sentita forte e chiara. “Ma come Wanda Nera, Wanda Nara, che è alta un metro e mezzo e si è fatta l’ottava di seno. Dai è un mostro”, ha detto Barbara Alberti. E subito dopo, ricordandosi del microfono quando come detto ormai era tardi: “Come? Sì lei è….oops”. (Continua a leggere dopo la foto)









Dopo la messa in onda della clip, Wanda Nara ha subito replicato sul suo account Instagram. La moglie del calciatore Mauro Icardi, piccata dalle frasi offensive della scrittrice, ha pubblicato un Instagram story con il video delle dichiarazioni della Alberti e la frase: “Altezza 1.70. Ci vediamo questa sera al GF Vip”.

