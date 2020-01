Ormai manca davvero poco e poi si potrà finalmente dare il via al Festival di Sanremo, uno dei più discussi degli ultimi anni. Tante le polemiche scaturite intorno, con protagonista in negativo soprattutto il conduttore nonché direttore artistico Amadeus, il quale ha dovuto fare i conti con attacchi durissimi e quasi senza precedenti. Ma nelle ultime ore è giunta una notizia molto bella, che farà sicuramente piacere agli italiani. Un gesto di un ospite davvero molto emozionante.

L'artista Tiziano Ferro sarà presente in tutte e cinque le serate della kermesse musicale più importante d'Italia ed erano circolate diverse voci sul cachet che avrebbe dovuto percepire. Ciò che è certo è che il cantante non guadagnerà nemmeno un centesimo perché ha deciso di fare una scelta molto importante: devolvere tutti i soldi in beneficenza. Ad annunciarlo ufficialmente è stato il suo ufficio stampa.

















A beneficiare di questa donazione saranno cinque associazioni: la sede di Latina dell'Avis, ovvero l'Associazione volontari italiani del sangue, che opera in Italia nella raccolta del sangue e derivati dal 1927 e nella città pontina dal 1957 e della quale Ferro è anche ambasciatore da circa vent'anni; la Lilt, ovvero la Lega italiana per la lotta contro i tumori, alla quale nel luglio scorso sono stati inviati i regali degli ospiti del suo matrimonio.























La Lilt ha tra l'altro sede a Latina presso il centro oncologico 'G. Porfiri' dell'ospedale 'Santa Maria Goretti'. Le altre donazioni saranno in favore del 'Centro Donna Lilith', che ormai dal 1986 si occupa di fornire accoglienza, assistenza e supporto alle donne ed ai minori vittime di maltrattamenti; dell'associazione 'Chance for Dogs', un'organizzazione senza scopo di lucro che cura i cani randagi e abbandonati e la loro successiva adozione ed infine dell'associazione 'Valentina Onlus', che assiste i malati oncologici.

Le cinque associazioni hanno ringraziato così Tiziano Ferro: “Siamo tutte strutture della provincia di Latina, che assistono quotidianamente, con estrema fatica e immenso amore, chi ha urgente bisogno di supporto. Tiziano ha scelto di dedicare la sua partecipazione a Sanremo alla città che l’ha visto nascere, sperare e sognare. E quei sogni diventano oggi una speranza in più per chi lotta ogni giorno sotto quello stesso cielo. Grazie di cuore Tiziano, da tutti noi”. Secondo indiscrezioni, il suo cachet ammonterebbe a circa 250 mila euro.

