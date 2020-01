Allora anche Mario Giordano ha un cuore! Non ci era mai capitato di vederlo così l’ex direttore di Studio aperto. Mai con gli occhi lucidi, sempre arrabbiato, sempre sulle sue. E invece eccolo, versione padre amoroso a Dritto e Rovescio, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio su Rete 4, dove il conduttore di Fuori dal Coro si palesa questa volta in veste di ospite. Un’intervista nel quale Giordano dà spettacolo. Ma c’è anche spazio per i sentimenti. Già, perché a sorpresa, Del Debbio, trasmette un video le cui protagoniste sono le due figlie del giornalista, le quali spendono parole dolci nei confronti di papà, ringraziandolo per una serie di ragioni.

E Mario Giordano, davanti a questa sorpresa, non riesce a trattenere la commozione: in lacrime, proprio come non lo avevate mai visto. Nato il 19 giugno 1966 sotto il segno dei Gemelli ad Alessandria, scopriamo una serie di curiosità sull'ex direttore del TG4, autore di diversi libri molto apprezzati dalla critica e dal pubblico. La carriera del giornalista Il giornalismo è sempre stato il sogno di una vita. A ricordarlo è lo stesso Mario Giordano in occasione della presentazione del primo libro Sanguisughe edito e pubblicato nel 2011 per Mondadori. La sua carriera comincia nei primi anni '90 a Torino presso la redazione di Il nostro tempo, un settimanale cattolico molto noto in Piemonte.

















Successivamente arriva a L'informazione dove il suo estro conquista le attenzioni di Vittorio Feltri. Nel 1997 il debutto televisivo: Mario Giordano partecipa alla trasmissione Pinocchio di Gad Lerner dove veste i panni di Il grillo parlante. Sono anni importanti: arrivano le prime ospitate al Maurizio Costanzo Show, ritorna a lavorare con Gad Lerner e Vittorio Feltri fino alla chiamata che gli cambia la vita. Nel 2000, infatti, diventa direttore dell'allora nascente TG Studio Aperto: sono sette anni di grandi successi e nuovi formati televisivi.















Nel corso della sua carriera sarà direttore di numerose testate importanti, come Il Giornale dove rimane per 2 anni, fino al 2009, ma anche di NewMediaset e del TG4 (che lascia nel 2019). Dal 2018 è direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell'informazione Mediaset e dal 2019 ha uno spazio quotidiano, Fuori dal Coro, in prima serata dove dà spazio alle opinioni più controcorrente. Molto attivo nella sua vita lavorativa, non si può dire certo lo stesso di Mario Giordano sui social.











Il suo profilo Instagram, infatti, vanta pochissimi post (poco più di una decina) e ciò ci suggerisce che Mario non sia molto interessato a condividere istanti della sua vita privata. Tuttavia, sappiamo che nella sua vita oltre che per il giornalismo, c’è spazio anche per l’amore! Dal 1991, infatti, Mario Giordano è sposato con Paola, suo grandissimo amore da anni. Dalla loro relazione sono nati ben quattro figli: Alice (1993), Lorenzo (1995), Camilla (2003) e Sara (2005).

