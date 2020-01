Si può dire che ormai Wanda Nara sia rientrata appieno nel ruolo di opinionista. Spesso rimane in ascolto, osserva le dinamiche in studio e poi dice la sua, senza mai sopraffare nessuno. Ma quando parla, sa farlo bene e senza troppi peli sulla lingua. Chi si sarebbe mai aspettato questo bel caratterino dalla moglie di Mauro Icardi? Ebbene, Wanda Nara ha trovato il modo più giusto per esporsi e dire ciò che pensa. Nel farlo, non poteva che confermare un ruolo importante nelle dinamiche del programma televisivo. Il Grande Fratello Vip 4 ha trovato la sua reginetta.

Diciamolo pure: Wanda Nara non conquista il pubblico solo con il suo cervello. Anche nel contesto televisivo non poteva che sfoggiare la sua immagine migliore e ci riesce. Il look è sempre scioccante e sembra adattarsi perfettamente al carattere di Wanda. Seducente con un vedo-non vedo, scintillante al punto da esaltare al meglio un corpo ben fatto, ed elegante, per permettere che anche il ruolo da opinionista possa dare un tono più 'serio' alla sua immagine pubblica. L'esperienza del Grande Fratello Vip 4 si sta rivelando davvero entusiasmante, e non solo per il look sempre al 'top'. Scopriamo cosa è successo. (Continua dopo le foto).































Oltre che condividere un altro ‘viaggio’ televisivo, le tre ‘guide spirituali’ del programma sembrano sempre molto affiatati. Alfonso Signorini, Pupo e Wanda Nara formano davvero un trio perfetto per il serale. Nello specifico Wanda Nara, in una delle scorse puntate del reality show, ha fatto emergere anche la sua parte più emotiva: “Io sono mamma di cinque figli e sono divorziata e ho dovuto ritornare a lavorare nel mondo artistico in Argentina dopo il divorzio, portandomi dietro i miei bambini. Era una responsabilità mia mantenerli”. Infatti si è anche emozionata. Forse l’opinionista ha avvertito tutto il carico emotivo che sta vivendo nella sua quotidianità, che per lavoro la porta spesso lontana da casa. Wanda si divide tra Roma, Milano e Parigi. (Continua dopo la foto).









Dopo l’esperienza a Tiki Taka, Wanda Nara è stata voluta proprio da Alfonso Signorini, che non ha potuto rinunciare esattamente a una donna che, a sorpresa, sta rivelando di avere un carattere decisamente adeguato al ruolo da opinionista. Questo non facendo di Wanda una donna votata solo alla visibilità, anzi può dirsi che sta mettendo tutte le sue energie per non deludere nessuno, in primis se stessa. Nel farlo sta riscattando anche l’immagine uscita fuori a Tiki Taka per via della vicenda legata ad Icardi e all’Inter. Voci di corridoio spifferano che si trovi a Roma anche per uno shooting fotografico. Al suo fianco ci sono alcuni assistenti e tra questi anche una donna, Gaia. La donna sta insegnando a Wanda il dialetto romano, che sembra piacerle moltissimo. La confessione di Wanda viene parte proprio da questo. (Continua dopo la foto e il post).

Visualizza questo post su Instagram Lei non dimenticava mai di ridere ….

“Ti ho rivalutata”, questo confessa un utente a proposito di Wanda, che tra le tante cose ha fatto una confessione ‘a sorpresa’ sulla prossima puntata del Grande Fratello Vip 4: “Questo venerdì (riferendosi alla diretta ndr.) parlerò in romano grazie a Gaia“. Con il dialetto napoletano non è andata benissimo, ma di certo può dirsi che Wanda fa gli onori di casa e sottolinea quanto stia apprezzando l’Italia e il calore con cui tutti la stanno accogliendo, e non solo in puntata. E poi adesso c’è anche Gaia, che sicuramente permetterà a Wanda di conoscere meglio la lingua e poter riservare ‘siparietti’ certamente divertenti.

