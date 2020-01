Ida Platano e Riccardo Guarnieri, da giorni non si avevano più notizie della coppia di UeD e ora dalle ultime anticipazioni sembra che stiano attraversando un periodo difficile. Dopo aver dominato le puntate del trono over e aver lasciato finalmente insieme il programma, la coppia più chiacchierata degli ultimi tempi aveva fatto un po’ perdere le tracce.

Li avevamo lasciati con una seconda proposta di matrimonio questa volta andata a buon fine. Dopo le reticenze di lei in studio, a UeD, quando ha capito che non poteva lasciarsi scappare Riccardo perché ancora innamorata, Ida non ha avuto alcun tentennamento quando lui le ha fatto la proposta bis. Poi il Natale separati, ma il Capodanno insieme e le foto di lei con gli abiti da sposa. Fino a qualche giorno fa Ida e Riccardo sembravano molto felici.

















L'ex dama e l'ex cavaliere stavano già progettando le nozze e lei sognava di sposare Riccardo con accanto la sua migliore amica, Gemma Galgani. Ma nelle ultime ore però sembra che qualcosa sia cambiato. Ida su Instagram continua a rifiutarsi di parlare, ma i suoi post sembrano molto malinconici, con canzoni che raccontano la fine di un amore e la delusione che deriva da una rottura. E soprattutto Ida è tornata a UeD.















E secondo le anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle News la situazione con Riccardo Guarnieri sarebbe piuttosto delicata. Sul sito è apparsa la testimonianza di alcune persone del pubblico che hanno assistito alle lacrime della Platano. Ha pianto. E ha pianto anche quando le è stato chiesto di Guarnieri. Non ha parlato di crisi, non ha confermato la rottura ma è questa l'impressione che ha dato al pubblico in studio.











“Ida è tornata per fare la sfilata – si legge sul sito -, le chiedono se va tutto bene con Riccardo, ma lei non ne vuole parlare e poi si mette a piangere. Qualcuno le chiede se per caso si siano presi una semplice pausa, ma lei continua a piangere e a non voler rispondere”. “Tutti abbiamo compreso che probabilmente c’è stata una rottura”, hanno aggiunto poi i testimoni.

