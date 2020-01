Al Grande Fratello Vip i microfoni degli inquilini della Casa sono praticamente sempre accesi, così come le telecamere. Ma evidentemente nonostante il reality sia cominciato già da settimane qualcuno ogni tanto se ne dimentica. È anche comprensibile perché nessuno normalmente vive con le telecamere puntate h24 ed è anche successo parecchie volte in passato, nelle scorse edizioni.

Chi invece non si dimentica mai di prendere nota sono invece i telespettatori più attenti e più social ed è così, sul web, che sta girando il video in cui una concorrente spara a zero sull’opinionista del GF Vip, ossia Wanda Nara. Solo quando era troppo tardi si è ricordata di avere il microfono acceso e infatti ha provato maldestramente di coprirlo come riporta Bitchyf, che pubblica anche i post apparsi su Twitter, ma ormai il danno era fatto. (Continua dopo la foto)

















Protagonista dello scivolone è stata Barbara Alberti. Nella serata di ieri la scrittrice era in camera da letto con Andrea Montovoli e Licia Nunez. I tre gieffini parlavano di chirurgia estetica e a un certo punto della discussione la Alberti, tornata in Casa dopo alcuni accertamenti in una clinica privata di Roma, si è lasciata decisamente andare ed è finita per insultare Wanda, opinionista del programma insieme a Pupo. (Continua dopo la foto)















“Ma come Wanda Nera, Wanda Nara, che è alta un metro e mezzo e si è fatta l’ottava di seno. Dai è un mostro”, ha detto Barbara Alberti. E subito dopo, ricordandosi del microfono quando come detto ormai era tardi: “Come? Sì lei è….oops”. Chissà se nella prossima diretta, quella di venerdì 31 gennaio, ci sarà un confronto tra la concorrente e l’opinionista. (Continua dopo foto e post)









barbara alberti ed il dissing a Uanda Nara “è un metro e 50 e si è fatta l’ottava misura un mostro” 🙈 #gfvip pic.twitter.com/hgXHuyFv9N — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 30, 2020

Barbara ha detto che Wanda Nara è alta 1.50 e si è fatta un seno enorme e la trova oscena. Rita le ricorda del microfono. 🤦🏼‍♀️ #gfvip pic.twitter.com/OT6ruHKutQ — Celeste (@azulceleste94) January 30, 2020



Anche Wanda Nara nei giorni scorsi aveva attirato le critiche del popolo della rete per una battuta su Barbara Alberti. Durante la terza puntata del GF Vip, parlando con Pupo la moglie di Mauro Icardi si era lasciata scappare scherzando: “A te tocca Barbara Alberti, voglio vedere come la baci”. Una frase che non è piaciuta al pubblico social, che ha subito attaccato l’opinionista: “Ma cosa sarebbe un’offesa? Cafona” e “Ha parlato di Barbara Alberti come se fosse un pegno da pagare. Inqualificabile”.

