Spesso l’insegnante di ‘Amici’ Alessandra Celentano ama postare alcune sue considerazioni sul social network Instagram. E lo ha fatto anche qualche ora fa, scatenando diverse reazioni. Il messaggio fa ovviamente riferimento al mondo della danza ed indirettamente, ma non troppo, agli allievi della scuola. Secondo quanto sostiene da anni la donna, un ballerino per essere completo non deve possedere esclusivamente il talento, ma essere perfettamente disciplinato.

E per Alessandra studiare rappresenta la priorità assoluta. Nel messaggio social ha infatti scritto: "Lo studio è fondamentale, per gli allievi alle prime armi come per i professionisti; ogni danzatore, anche se ormai grande artista affermato, non finisce mai di imparare e di ricevere correzioni da parte dei maestri. Lo studio è fondamentale, per tutti!". Ma non tutti hanno gradito particolarmente queste parole proferite dalla maestra.

















Il pubblico ha reagito non nominando in maniera diretta Javier Rojas e Nicolai Gorodiski, ma il riferimento sembra più che palese. La protagonista di 'Uomini e Donne', Gemma Galgani, si è schierata dalla parte della Celentano scrivendo: "Mito". Mentre altri hanno commentato: "Giustissimo. Anche per questo occorre molta umiltà, cose che purtroppo sembrano spesso mancare. Ho visto oggi il nuovo ballerino Nicolai avere un atteggiamento aggressivo e presuntuoso nei confronti dei compagni. Se il buondì si vede dal mattino…annata difficile!".























E successivamente sono arrivati post ancora più duri: "Invece di pensare al collo del piede perché non insegni ai tuoi allievi di classico l'educazione, il rispetto delle donne e l'umiltà! Fuori il classico maleducato di Amici", "Cara maestra, con tutto il rispetto! Quest'anno avrà trovato pure dei bravi ballerini, ma mi sembrano entrambi nevrotici, ignoranti e stupidi come la me…a! Qualcuno con un carattere meno emotivo il prossimo anno!".

Queste polemiche sono nate soprattutto per due motivazioni: innanzitutto perché Alessandra Celentano ha difeso Javier dopo che quest’ultimo ha assunto atteggiamenti decisamente esagerati. Questa sua tolleranza l’aveva portata a scontrarsi con il collega Rudy Zerbi. Inoltre, lei ha fatto entrare ad ‘Amici’ Nicolai, un ballerino con grandissimo talento ma che ha comportamenti non consoni con i suoi compagni.

