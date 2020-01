Alessia Macari esagerata. Attillata e provocante, e occhio cade proprio lì: “Sei la perfezione”

Da quando l’abbiamo vista per la prima volta ad Avanti un Altro nelle vesti della sexy e formosa ‘ciociara’, Alessia Macari ha completamente cavalcato l’onda del successo. Grazie alle due forme e alla sua simpatia, la giovane ha conquistato davvero tutti., vincendo anche la prima edizione del Grande Fratello Vip.

Ma Alessia può vantare anche un grande successo su Instagram, dove non perde occasione di mostrarsi in tutta la sua bellezza. In questi anni la Macari si è dedicata molto alla forma fisica e oggi vanta un corpo da schianto. Il drastico dimagrimento era arrivato proprio dopo la vittoria al GF Vip, ma era stato causato anche da un forte stress. Intervistata dal settimanale Gente, l'ex Ciociara di Paolo Bonolis aveva raccontato il suo periodo buio.

















"Sono arrivata a pesare 48 pensavo di non riuscire a respirare e il cuore mi batteva forte". Uno stress dovuto al fatto che aveva dovuto cambiare vita e routine in tempo record. "Ho dovuto affrontare ben quattro traslochi in un solo anno per seguire il mio fidanzato (il calciatore tedesco Oliver Kragl che oggi è suo marito)".















Dopo aver ripreso la vita in mano, Alessia si è allenata ed è riuscita a restare in forma smagliante. Un cambiamento molto apprezzato dai suoi follower che proprio sotto alle fotografie pubblicate dalla Macari si lasciano andare con commenti e like. Nell'ultima foto pubblicata l'ex Ciociara ha lasciato tutti senza fiato.









Completino per la palestra rosa confetto, con leggings strettissimi e mini top che mette in evidenza il prosperoso seno. Pink lady, come state? Ho voglia di farmi due risate, raccontatemi una barzelletta. posterò la mia preferita sulla mia storia", ha scritto a corredo dello scatto ricevendo tantissimi commenti. Il coro è unanime: "Sei la perfezione".

