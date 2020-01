Ed è ancora Tina Cipollari e Gemma Galgani show a Uomini e Donne. E, ancora una volta, Maria De Filippi si è vista costretta ad abbandonare la sua postazione e raggiungere il centro dello studio per scongiurare il peggio. Succede tutto a inizio puntata, poco dopo l’ingresso della dama torinese che, e anche questa non è una novità, è ripetutamente accusata dalla Vamp di Canale 5 di essersi rifatta.

Accusa, questa dei presunti ritocchini, che va ad aggiungersi a quella sui fallimenti di tutte le storie d'amore di Gemma nel programma che Tina 'spolvera' di continuo. Ma nella nuova puntata la Galgani ha voluto difendersi. E per farlo ha portato in studio delle prove. A testimonianza di come il suo aspetto estetico non sia dovuto all'intervento del chirurgo, la dama ha chiesto alla regia di mostrare le foto di quando era giovanissima.

















Tina Cipollari però non è apparsa molto convinta. L'opinionista, che da sempre sostiene che Gemma abbia fatto qualche ritocchino al viso e, in particolar modo, alle labbra, si è scagliata duramente contro la dama torinese certa del fatto che le sue dichiarazioni non corrispondano al vero: "Quando sei venuta a Selfie per rifarti i denti, ti sei gonfiata anche le labbra! ", ha sbottato.















"Tu sei tutta rifatta! Voglio in un quarto d'ora che mi vengano date le immagini delle prime puntate in cui Gemma è arrivata qui per metterle a confronto con oggi! Stai sempre a screditare le altre donne, ma tu com'eri quando sei venuta qua!", ha aggiunto Tina urlando contro Gemma e dandole della "rifatta". Ed era così furente mentre inveiva contro Gemma che Maria deve aver temuto il peggio.









Visualizza questo post su Instagram Gemma vs. Tina 🔥#UominieDonne Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne) in data: 28 Gen 2020 alle ore 6:02 PST



E infatti quando la conduttrice ha visto Tina alzarsi e dirigersi verso Gemma, ha immediatamente abbandonato la scalinata dove è solita presentare il dating show per mettersi tra le due e riportare la Vamp al suo posto. La puntata è poi proseguita, fin quando è arrivato il turno di Armando Incarnato. Anche con lui Maria De Filippi è intervenuta: “Così esageri” gli ha detto dopo che lui ha minacciato di rivelare particolari sulla storia con Veronica Ursida.

