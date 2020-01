Sul trono di Uomini e Donne si sono seduti tantissimi tronista. Alcuni sono diventati famosi, mentre altri sono finiti nel dimenticatoio. Una di queste è Laura Lella, l’unica che riuscì a far infuriare la sempre pacatissima Maria De Filippi. La cacciata della bionda tronista è rimasta nella storia di Uomini e Donne.

Laura Lella ha dovuto abbandonare la tanto ambita sedia rossa e uscire dallo studio, accompagnata dai fischi del pubblico. Non prima, ovvio, di essersi presa una bella ramanzina dalla conduttrice, solitamente mai al di sopra le righe. Sulla sedia rossa del più famoso dating show della televisione italiana durante l'edizione del 2009/2010, la giovane vocalist era stata accusata di aver preso in giro tutti, dai corteggiatori ai telespettatori passando per la redazione di Uomini e Donne.

















Il motivo? Messa alle strette in vista della scelta, disse di non essere ancora pronta ma di provare qualcosa per per il pretendente dell'altra tronista, Federico D'Aguanno, lo stesso che lei aveva scartato all'inizio. "Maria De Filippi non ha avuto un atteggiamento scorretto con me. – aveva confessato al sito Supereva – Piuttosto, secondo il mio pensiero, non ci siamo capite. Loro, mi riferisco a Maria e alla redazione, non si sono accorti del mio interesse per Federico D'Aguanno ed io non sono riuscita a trasmettere quello che realmente pensavo. Non nutro alcun tipo di risentimento nei loro confronti".















Ma che fine ha fatto Laura Lanna? Nel 2017 l'ex tronista è ricomparsa per annunciare la nascita del primo figlio. Anzi, prime figlie, visto che nel post pubblicato all'epoca mostrava il pancione con due paia di scarpette rosa. Raccontandosi durante un intervista per IsaeChia.it ha detto: "Laura è cresciuta molto. Vive a Verona, una città che adora, ha degli amici veri, che sono pochi ma buoni. Laura ama una persona che è l'uomo della sua vita".









E ancora: “Laura ha compreso, con l’esperienza, che soltanto sulla reciprocità si fondano i rapporti più autentici, ha capito che le delusioni aprono gli occhi, ma chiudono il cuore e che in amore vince chi ama, sempre”. Oggi Laura vive a Verona dove convive con il suo compagno Rony Shemtov. L’ex tronista lavora in un ristorante cocktail bar e si occupa di organizzazione di eventi.

