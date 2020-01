Patrick Ray Pugliese, gieffino vip e papà. Mai visto il figlio? Ecco Leone, 6 anni

Patrick Ray Pugliese è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Entrato nella casa insieme a Salvo Veneziano e Sergio Volpini, è l’unico dei tre ‘anziani’ del GF ad aver resistito. Il pizzaiolo siciliano è stato espulso dopo aver pronunciato frasi sessiste nei confronti di Elisa De Panicis e la modella Paola Di Benedetto, mente l’Ottusangolo è stato eliminato al televoto contro l’attore Andrea Montovoli e l’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana.

La sua esperienza nella casa dei vip si sta rivelando molto complicata. L'ex gieffino non è riuscito a entrare nelle grazie degli altri inquilini e si trova nuovamente ad affrontare un televoto. Non solo, nei giorni scorsi è scoppiata la polemica a causa della parole, decisamente al veleno, pronunciate da Antonio Zequila.

















"Fabio lo ha preso a cuscinate, – ha detto Er Mutande – io ho dovuto svegliarlo stanotte, lui ha detto 'scusa, scusa, vado via', ma dopo 5 minuti è tornato. Se non si mette a dieta… Sai che dobbiamo fare? Dobbiamo legarlo al palo come San Sebastiano. Lo leghiamo al palo, gli tiriamo le palle. Chi lo prende in fronte 100 punti, sui denti 50 punti, sui genitali 40, prendiamo quelle palle, fanno male. E chi vince, vince un barattolo di marmellata".















Parole che, giustamente, hanno fatto insorgere il web, che ha chiesto a gran voce l'intervento del Grande Fratello e di Signorini. Ma a tifare per lui c'è una persona speciale, il figlio Leone, nato dalla relazione che Patrick ha avuto con l'ex gieffina Martina Pascutti. Il 13 febbraio 2012 Patrick (insieme a Ferdinando Giordano e Cristina Del Basso) è chiamato da Endemol per entrare nel Grande Fratello 12 come Invasore e rimane fino alla finale ed è proprio in questa occasione che conosce Martina Pascutti.









Il 31 agosto 2013 nasce Leone Pugliese, primo e unico figlio dell’ex gieffino. I due non stanno più insieme – Patrick è fidanzato dal 2017 con Sara Nanna – ma l’ex compagna gli ha voluto mandare un dolce in bocca al lupo. Martina ha pubblicato una foto in cui compaiono i tre e la frase: “Forza papà! @patrickrayofficial Siamo con te. In bocca al lupo per stasera”.

