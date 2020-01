Tommy Vee 16 anni dopo: ecco che fine ha fatto (e come è cambiato) il bello del GF 4

Lo ricordiamo come il bel veneziano protagonista della quarta edizione del Grande Fratello. Siamo parlando di Tommy Vee, all’anagrafe Tommaso Vianello, arrivato quarto nell’edizione vinta da stata Serena Garitta.

Il giovane aveva riscosso un grande successo tra le spettatrici del programma e non solo, era riuscito a conquistare la più bella di quell’edizione: la venezuelana Carolina Marconi. I due si fidanzano e la loro storia dura diversi mesi dopo la fine del reality show. Di lui si sono perse le tracce, almeno nel mondo del gossip, ma torna alla ribalta grazie a un flirt con Eleonora Pedron, ex Miss Italia ed ex compagna di Max Biaggi. I due si conoscono ad Ibiza, dove entrambi erano in vacanza. A soli sei mesi dall’ufficializzazione della loro storia d’amore, Eleonora Pedron e Tommy Vee si lasciano. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Tutti i momenti che abbiamo passato insieme sono stati stupendi. – erano state le parole del deejay – Ma Eleonora e io facciamo fatica a programmare la nostra vita, io sono spesso in giro per lavoro e lei è madre di due bambini che ho visto solo una volta finora”. Nato a Venezia il 21 luglio 1973, Tommaso comincia ad appassionarsi alla musica all’età di 14 anni e col tempo inizia a farsi strada nel mondo dell’house e dell’underground, suonando nei locali di tutto il Veneto, affiancando al lavoro di deejay quello di produttore. (Continua a leggere dopo la foto)















La svolta avviene nel 2004, con la partecipazione al Grande Fratello. Grazie alla popolarità raggiunta con il reality show, riesce a muoversi con più facilità nel mondo della musica. Dopo il Grande Fratello Tommy Vee ha continuato la sua carriera come deejay e produttore musicale, ma nel corso degli anni ha fatto qualche ‘capatina’ in televisione. (Continua a leggere dopo la foto)









Tommy Vee ha infatti condotto un programma su Sky Vivo nel 2006 con Federica Fontana e invece nel 2007 ha aperto i concerti della grande Laura Pausini a San Siro. Da qualche mese Tommaso è diventato il nuovo direttore di Stereocittà, una superstation dance-oriented con sede a Padova e ricevibile in FM in Veneto e Trentino.

Alessia Marcuzzi dopo l’addio all’Isola dei Famosi: “Ecco quale programma condurrà”