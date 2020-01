“Giancarlo Magalli nella casa”. Il colpaccio del GF Vip che fa tremare Adriana Volpe: la notizia-bomba

Adriana Volpe è una delle concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Durante una delle prime dirette si è parlato molto di lei e della frecciatina che ha lanciato contro la Rai, rea di averle fatto firmare dei contratti con una clausola sulla gravidanza che l’avrebbe fatta soffrire. Questa clausola faceva riferimento alla gravidanza e permetteva la rescissione della collaborazione, senza avere la possibilità di chiedere qualcosa in cambio.

Questa clausola è stata eliminata successivamente. Come tutti sanno, Adriana Volpe lavorava in Rai, dopo anni di lavoro non ha ottenuto il rinnovo del contratto. La mancata riconferma è arrivata dopo gli ultimi due anni difficili, segnati dalla lite con Giancarlo Magalli a I fatti vostri, lite che ha messo la Volpe nelle condizioni di abbandonare il programma per approdare a Mezzogiorno in famiglia. Quando quel format è stato chiuso, la Volpe si è ritrovata senza lavoro. (Continua a leggere dopo la foto)

















Proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip, l’ex conduttrice Rai ha parlato dell’ex collega. “Io sono durata per vari motivi. – aveva raccontato a Barbara Alberti – Vedi che i programmi mano a mano stanno perdendo share, anche perché è arrivata una forte concorrenza. Negli anni 90/00 non c’era il digitale. Quando una cosa funziona, perché toccarla? Questo era il concetto”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Negli anni lui me ne ha fatte tantissime. – ha rivelato ancora la conduttrice – Io lavoravo con lui da 7/8 anni, sono durata, sono l’unica. Avevo il record. Le altre più di due anni non duravano. Lui le cambiava. Ti dico, nomi come Mara Carfagna, Matilde Brandi. tutte duravano pochissimo, in modo tale da ‘gira la ruota e avanti un’altra’. Da quando ho riposto alle sue provocazioni non mi ha più guardato in faccia e non mi ha più voluto… ha continuato a dire ‘io con questa non lavoro più’. Tanto è vero che la Rai sente l’esigenza di spostarmi. Ma attenzione, io faccio subito una querela”. (Continua a leggere dopo la foto)









L’argomento è ancora caldo e secondo quanto riportato dal settimana Oggi, in edicola da giovedì 30 gennaio, Giancarlo Magalli sarebbe pronto a entrare nella casa del Grande Fratello Vip per avere un faccia a faccia pubblico con la Volpe. Un ‘sogno’ per molti telespettatori, che fin dall’inizio hanno sperato di assistere a un incontro di fuoco tra i due ex colleghi.

