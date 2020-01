Mercoledì 29 gennaio è andata in onda una nuova puntata di CR4 La repubblica delle donne, il programma di Piero Chiambretti che va in onda su Rete4. Tra gli ospiti dell’ultima puntata anche Serena Grandi che, nel salotto di Chiambretti, ha parlato un po’ di tutto, dalla politica, alla sua vita privata. L’attrice, di recente, ha confessato di avere una grande passione per Lucia e Salvini, cosa che ha confermato anche in studio. “Io sono stata chiamata da un parlamentare della Lega per essere candidata a fare politiche sociali nella lista civica.

Io ho detto: ‘poi che succederà se vinciamo?’. Volevo un ruolo, perché sono una persona seria. Mi sono preparata… io posso dare una mano seria. Le politiche sociali sono differenti dalla politica vera, parliamo di femminicidio, di violenza sulle donne… io non mi fido più degli uomini, vorrei fidanzarmi con una donna, possibile?” ha detto convinta Serena Grandi. Continua a leggere dopo la foto

















Ma ha avuto anche parole dure per Salvini, in particolare lo ha rimproverato per usare troppo spesso i social. Visto che Serena Grandi ha confessato apertamente di essere di destra, Piero Chiambretti le ha fatto una domanda: come fa una donna di questo orientamento politico a diventare madrina del gay pride di Bologna? Non solo: Piero Chiambretti era curioso di sapere cosa pensi il figlio di Serena Grandi di sua madre. Ricordiamo che Edoardo Ercole è omosessuale. Ecco perché Chiambretti ha fatto alla Grandi quella domanda. Continua a leggere dopo la foto















“Mio figlio è gay e sono felicissima – ha confessato Serena Grandi – lui si occupa di me, di Lory… e sono felice che abbia questa marcia in più”. E su Salvini e le famiglie arcobaleno: “Sono tempi diversi, Matteo si deve adattare… glielo dirò!”. A quel punto Fabiana Giacomotti presente in studio ha detto alla Grandi: “Occuparsi di politiche sociali con Salvini non sarà facile… ma secondo me lei è rimasta a metà tra Tinto Brass e Sorrentino. Lavorare sulle politiche sociali è impegnativo ma divertente”. Continua a leggere dopo la foto









Durante la puntata del programma vengono mostrate alcune immagini di Serena Grandi in copertina negli anni ’80. Tra i presenti in studio c’è Domenico De Felice, oculista che fa ironia su quelle immagini: “La masturbazione rende ciechi? È una falsa notizia. Attivando la circolazione corporea fa bene anche alla vista, più sangue e ossigeno… Caro Chiambretti, si eserciti. Qui alla repubblica delle donne ha molti stimoli”.

“Può distruggerti!”. Antonella Elia al GF Vip, la super star della tv lo rivela senza tabù. E sono dolori. Che è successo