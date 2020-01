Il Festival di Sanremo ripiomba nella bufera. A svelare un clamoroso retroscena è il tg satirico di Canale 5, ‘Striscia la Notizia’, che ha sganciato una vera e propria bomba. Uno dei concorrenti sarebbe già a rischio squalifica. Facciamo riferimento a Riccardo Marcuzzo, in arte Riki. A svelare dei dettagli scottanti è l’inviato pugliese Pinuccio, il quale ha affermato che l’artista avrebbe anticipato un pezzo della sua canzone che sarà presentata il 6 febbraio nella serata cover.

E tale atteggiamento sarebbe in contrapposizione con le regole del Festival. Per alcuni secondi pare che il cantante uscito da ‘Amici’ di Maria De Filippi abbia fatto un’anticipazione sui suoi canali social. Ha infatti fatto ascoltare la canzone ‘L’Edera’ di Nilla Pizzi, che canterà assieme ad Ana Mena. Il sito ‘AllMusicItalia’ ha riportato inoltre alcune parole che avrebbe detto Riki. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. (Continua dopo la foto)

















“Ho riscritto la strofa pensando a qualcosa che fosse un po’ retrò, ma allo stesso tempo mantenesse il mio stile”, avrebbe rivelato il giovane. E ‘Striscia la Notizia’ ha annunciato che potrebbero arrivare serie conseguenze per lui: “Il regolamento del Festival parla chiaro. Ogni cantante è obbligato a non diffondere i brani partecipanti, incluse le cover, sino alla loro prima esecuzione nel Festival stesso, pena l’esclusione dal concorso”. (Continua dopo la foto)























Al momento non si hanno ulteriori informazioni, ciò che è certo è che mai era accaduto nella storia del Festival che qualcuno spoilerasse un brano. Sicuramente nelle prossime ore scopriremo se il Festival di Sanremo farà approfondimenti in merito ed eventualmente assumerà dei provvedimenti contro l’artista. Certo, se la notizia dovesse corrispondere alla verità, il rischio di una sua esclusione dalla kermesse canora sarebbe altissimo. E per lui si tratterebbe di una vera e propria batosta a livello professionale. (Continua dopo la foto)

Soltanto qualche ora fa era scoppiata un’altra grana, con la cantante Wilma De Angelis ‘vittima’: “Avevo dato appuntamento agli amici lunedì sera a Sanremo, la Rai mi aveva invitato ad una serata al teatro del Casinò con altri cantanti del passato che avevano preso parte ai festival…pensate che oca che sono, mi sono anche comperata un bel vestito!!! Ieri mi hanno detto che la mia presenza è stata cancellata…peccato”. Vedremo se accadrà dell’altro nei prossimi giorni, ma una cosa è certa: Amadeus non si sarebbe mai aspettato queste enormi difficoltà.

