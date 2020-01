Detto Fatto, Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian ‘fuori controllo’: delirio in studio

La puntata di oggi di ‘Detto Fatto’ è stata contraddistinta da momenti decisamente esilaranti. Tutto merito di Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian, protagonisti assoluti. Entrambi sono scoppiati a ridere ed hanno avuto non poche difficoltà a smettere a causa di Marco Columbro. Infatti, lo stilista ha deciso di parlare di personaggi famosi in Italia e nel resto del mondo che hanno rivelato di aver avuto incontri o di aver parlato con gli extraterrestri.

Le storie hanno fatto ridere un po’ tutti, ma quando ci si è soffermati sul conduttore sono andati oltre. Hanno praticamente perso il controllo, mentre erano intenti a discutere dei messaggi di pace che Columbro avrebbe ricevuto dagli alieni. Jonathan ha affermato: “Gli inviano messaggi su WhatsApp. Per lui sono pacifisti. Gli scrivono solo messaggi d’amore. Poi ha detto che molti capi di Stato sono a conoscenza degli extraterrestri. Questi sarebbero alti tre metri, avrebbero capelli biondi e pelle bianca…Una Patty Pravo più alta”. (Continua dopo la foto)

















A causa di questa battuta e della vicenda riguardante Marco Columbro, la ‘Superclassifica Jon’ si è dovuta interrompere per diversi minuti per le risate di Bianca e Jonathan. Successivamente, dopo essersi concentrati sulla strana notizia concernente la parentela tra lei e Maurizio Costanzo, la conduttrice ha mostrato qualcosa a Kashanian che lo riguarda. Ecco cosa ha detto la presentatrice pugliese: “Nel tuo camerino si sono manifestate delle presenze. Avevi deciso di non dirci nulla. Ma dall’autrice a me ci sono state tante persone che hanno fatto il passaparola”. (Continua dopo la foto)























La Guaccero ha mostrato un filmato nel quale si vede Jonathan intento ad usare uno strano aggeggio davanti alla bocca, facendo dei versi particolari, definiti alieni. A quel punto lo stilista è intervenuto dicendo: “Vi devo spiegare cos’è quella cosa. Il mio vocal coach ha detto che, con quella mascherina, è possibile riscaldare le corde vocali. Lo fanno tanti cantanti famosi, come per esempio Laura Pausini”. (Continua dopo la foto)

Sulla possibile chiusura della sua trasmissione, paventata nelle scorse ore, lei aveva risposto così: “Detto Fatto è qua…e ci resta! Grazie ragazzi!!! A domani!”. Quindi, gli affezionati telespettatori possono stare tranquilli: Bianca Guaccero continuerà a fare compagnia molto probabilmente anche nella prossima stagione televisiva 2020-2021.

