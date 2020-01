Al trono over di Uomini e Donne è stato ancora Armando Incarnato show. Nelle precedenti puntate il cavaliere napoletano è tornato in studio con quella che era stata additata come la sua compagna. Janet, questo il suo nome, ha deciso di partecipare alla trasmissione per aiutare Armando a difendersi e replicare alle pesanti accuse che lo volevano fidanzato con lei al di fuori dal dating show di Maria De Filippi.

Ma non è bastato a frenare la polemica sul cavaliere a cui né Gianni Sperti né Tina Cipollari, tra i tanti, non credono. Anche Janet è stata duramente attaccata perché sui social ha insultato Veronica Ursida, la dama che stava conoscendo Incarnato. Nella discussione, poi, è intervenuta anche Roberta Di Padua, altra ex frequentazione di Armando e chiamata proprio in causa da Janet.

















"Questa è la prima volta che difendi una donna", l'ha accusato a un certo punto Massimiliano. E a quelle parole Armando si è alzato in piedi e i due cavalieri hanno sfiorando la lite. "Qui c'è una storia d'amore dietro", ha detto Incarnato riferendosi al fatto che in passato con Janet c'è stata una storia. Succedeva tutto la settimana scorsa e ora Armando è stato di nuovo il protagonista.















Nella puntata del trono over di Uomini e Donne andata in onda il 29 gennaio il cavaliere campano è tornato ad attaccare la dama Veronica Ursida e lasciato intendere di avere taciuto particolari piccanti della loro storia. "Hai finito di fare la santa. Stai zitta perché comincio a parlare adesso e finisco nel 2021", ha detto a Veronica.









Perché Armando non ha il buon senso di tacere? Non è ancora il momento che si vergogni? #uominiedonne — cavitti (@alcanovario) January 29, 2020

Maria si accorge dopo anni e anni che Armando “esagera”??

È anche peggio di una semplice “esagerazione”…#UominiEDonne — Matte051🐍 (@matte051) January 29, 2020



Sgomento in studio. Ma a sentire quella “minaccia” Maria De Filippi si è vista costretta a intervenire. “Però così esageri”, gli ha detto invitandolo a moderare i suoi racconti. “Ma perché le storie di Armando finiscono sempre così?” ha chiesto allora Gianni Sperti riferendosi al passato di Incarnato. Anche con Noel Formica, ormai ex dama di UeD, era successa una cosa simile.

