A causa delle numerose polemiche in pochi nell’ultimo periodo si stanno concentrando sui cantanti che saliranno sul palco dell’Ariston. Ormai siamo davvero vicini all’inizio del Festival di Sanremo, che quest’anno giunge alla 70° edizione e sarà presentato da Amadeus, il quale avrà davvero grandi responsabilità. Al momento si conoscono esclusivamente i nomi dei big ed i titoli delle loro canzoni, ma per regolamento non è mai possibile ascoltare in anteprima i brani.

Nonostante questo, alcuni bookmakers hanno deciso di rischiare e di ipotizzare già una classifica dei favoriti e di coloro che invece partono come sfavoriti. Ovviamente tali quotazioni potrebbero subire alcune modifiche durante la kermesse musicale più importante d’Italia, anche perché saranno sicuramente decisive le performance sfornate dagli artisti. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le quote stabilite dagli scommettitori. (Continua dopo la foto)

















A redarre questa classifica è il noto ‘StanleyBet’, che ha deciso di premiare un artista emergente. Anastasio è ritenuto infatti il grande favorito alla vittoria finale. Ricordiamo che lui è un rapper, diventato famoso per aver trionfato ad ‘X-Factor’. Subito dopo ci sono due ex concorrenti di ‘Amici’, più precisamente il primo e secondo classificato dell’ultima edizione. Ci riferiamo ad Alberto Urso e Giordana Angi. (Continua dopo la foto)























Tra coloro che sono dati come improbabili vincitori ci sono Elettra Lamborghini, Junior Cally, Jannacci, Morgan e Bugo. Ma scendiamo nei dettagli e vediamo i numeri dei bookmaker. Il successo di Anastasio è dato a 5.50; quello di Alberto Urso a 6.00 e di Giordana Angi a 7.00. Poco distanti troviamo Francesco Gabbani ed Achille Lauro, appaiati a 7.50. In seguito ci sono Marco Masini ed Enrico Nigiotti (8.00). (Continua dopo la foto)

Successivamente troviamo Elodie quotata a 10.00 e Rancore a 12.00. Quattro artisti sono invece pagati a 15.00: si tratta di Levante, Piero Pelù, I Pinguini Tattici Nucleari e Raphael Gualazzi. Seguono ancora Michele Zarrillo e Diodato a 20.00 e Riki, Le Vibrazioni ed Irene Grandi a 25.00. I cantanti più sfavoriti di questa 70° edizione del Festival di Sanremo sono, come detto precedentemente, Elettra Lamborghini, Junior Cally, Jannacci, Morgan e Bugo, quotati a 30.00. Vedremo quindi se dal 4 all’8 febbraio si affermerà una sorpresa, oppure se questa graduatoria rispecchierà i reali valori.

Arisa, viso paffuto e capelli lunghi: com’era la cantante ai tempi della scuola