Da ormai diversi anni Barbara D’Urso si occupa di storie difficili cercando di aiutare alcune persone che vivono in situazioni di disagio. Lo fa ovviamente attraverso i suoi programmi, tutti seguitissimi dal pubblico che, tramite mail e messaggi Whatsapp. può fare le segnalazioni che vengono poi vagliate dalla redazione.

Ma uno degli ultimi casi trattati a Pomeriggio 5 ha fatto letteralmente esplodere la conduttrice in diretta. Carmelita, a dir poco furiosa, ha annunciato ai telespettatori di aver subito una truffa durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque. La presentatrice napoletana ha raccontato di essere stata ingannata, insieme alla redazione della trasmissione pomeridiana di Canale 5, da un uomo che si è finto un benefattore. Il caso è quello che vede protagonista un’anziana signora di quasi 90 anni, che da 5 vive in un box auto a Ostia insieme a suo figlio Livio, disoccupato. (Continua dopo la foto)

















Una situazione difficile per l’anziana e il figlio il cui unico sostentamento è una piccola pensione che però non permette ai due di pagare l’affitto per una casa.Da qui, ricevuta la segnalazione, la troupe di Pomeriggio 5 si è immediatamente mobilitata per fornire supporto e aiuto alla signora tramite i telespettatori del programma. La D’Urso ha ospitato diverse volte i due in collegamento. (Continua dopo la foto)















In questo modo Carmelita ha dato visibilità ai due in cerca di aiuto mentre la produzione si mobilitava per prendersi cura di mamma e figlio, offrendo un alloggio momentaneo in un hotel e pasti in ristorante. Fin quando l’appello di Barbara è stato accolto da un uomo misterioso che ha affermato di essere disposto a ospitare la donna nella dependance della sua villa. Ma è bastato uno scambio di mail con il ‘benefattore’ perché la conduttrice e i suoi collaboratori scoprissero che in realtà si trattava di una truffa. (Continua dopo foto e post)











“È ovvio che ci troviamo davanti ad un truffatore – ha tuonato la D’Urso in diretta – Noi di Pomeriggio Cinque siamo stati truffati. Le cose sono immediatamente andate ai nostri legali, che si occupano del caso. Ci occuperemo ancora della nostra nonnetta”. La D’Urso ha poi mostrato le mail inviate dal truffatore e alcune foto, nonostante l’uomo avesse chiesto di non farlo. “Vorrei dire a ‘questo’ che a me personalmente, ma credo a tutta l’Italia, fai un grandissimo schifo”, è stata la conclusione.

Max Biaggi, le foto con ‘lei’ parlano chiaro: “Nuova coppia a sorpresa”