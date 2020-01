Volano gli stracci al Grande Fratello Vip. Sono passate quasi quattro settimane e già da qualche giorno gli animi dei concorrenti si scaldano. Poche ore fa Antonella Elia si è sfogata con Clizia Incorvaia su alcuni comportamenti da lei ritenuti ‘prese per il cu***”.

""Troppe prese per il cu*o…Le persone stanno facendo una messa in scena qui…Stanno fingendo…Determinati comportamenti mi sembrano ipocriti, costruiti al solo scopo di raggiungere i loro fini…", ha detto la Eli, trovando conferma anche nelle parole dell'ex moglie di Francesco Sarcina. "Hai visto Antonella che io sono stata calma fino a questo momento no? Dopo un mese si vedono le divergenze su tante cose – ha detto Clizia – Sono infastidita da tantissime cose".

















Nel discorso di è inserita anche Licia Nunez, che con poche parole ha confermato quello che è il pensiero delle due concorrenti: "Adesso te ne sei accorta?", ha detto ad Antonella Elia, che nel frattempo rifletteva seduta sulla sedia della cucina con le mani tra i capelli. Clizia ha fatto notare alle due inquiline di aver visto che molti starebbero mettendo in atto diverse strategie.















Di chi parla? Sicuramente Michele Cucuza, che proprio nei giorni scorsi, parlando con Adriana Volpe, ha confessato di aver organizzato la nomination di Andrea Montovoli. "Lui ha nominato me. Il risultato è che è finito in nomination lui: era organizzata dal sottoscritto in due secondi e mezzo", ha detto il giornalista alla Volpe. Su Twitter i telespettatori sono decisamente furiosi, in quanto il gieffino avrebbe fatto intendere di aver organizzato il tutto affinché finisse al televoto proprio Montovoli.









“Cucuzza va smascherato e mandato in nomination al più presto. Oltre ad essere calcolatore è uno tra quelli meno utili in casa non facendo mai nulla”. “Mi spiace perché Cucuzza – si legge ancora sui social – inizialmente mi stava molto simpatico, ma questa cattiveria gratuita non mi piace. Spero rimangano Patrick e Montovoli anche solo per fargli un dispetto”.

